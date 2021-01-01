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    ООО «БМ Инновация»

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    ИНН: 7721698793

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    Контакты:

    InsideP_2 140054, Московская область, город Котельники, улица Строителей, 1, 4/1

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    ООО «БМ Инновация»

    Кабельная продукция марки ИНТРАНС ООО «БМ Инновация» - это современные инновационные провода и кабели нового поколения, при разработке и производстве которых использовались и используются самые последние достижения в области изоляционных материалов и конструктивных решений.

    Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
    Кабельная продукция согласована к применению ОАО «РЖД» при изготовлении, модернизации и ремонте железнодорожного подвижного состава.

    Благодаря нашим инновационным авторским технологиям получения полимерных композиций высокого уровня стоимость кабельной продукции марки ИНТРАНС ниже аналогов западного производства типа RADOX и отечественных проводов и кабелей марки ТРАНСКАБ.

    В лице ООО «БМ Инновация» Вы получите альтернативного поставщика, который готов поставлять качественную продукцию по конкурентоспособным ценам.
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