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    ООО «ДЭС»

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    ИНН: 4101155470

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    Контакты:

    InsideP_2 683009, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Академика Королева, дом 29, кв. 71

    InsideP_2 +7(415)... Показать телефон

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    ООО «ДЭС»

    ООО «ДальЭнергоСервис» с 2012 года работает в сфере комплексных поставок электротехнической продукции 

    (кабеля, щитового оборудования, трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, автоматики, светодиодного освещения и пр.) 


    Наша компания является одним из основных поставщиков для многих крупных предприятий Камчатского края напрямую от производителя.

    Имея производственный цех по изготовлению щитового электрооборудования и трансформаторных подстанций, 

    мы можем предложить своим Клиентам не только готовые заводские изделия, но и персональные решения под индивидуальные задачи.


    Перечень поставляемой продукции:


    Кабельно-проводниковая продукция
    Светотехническое оборудование
    Выключатели автоматические и УЗО
    Электроустановочные изделия
    Производство от типовых решений до индивидуальных проектов

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