ООО «ДальЭнергоСервис» с 2012 года работает в сфере комплексных поставок электротехнической продукции

(кабеля, щитового оборудования, трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, автоматики, светодиодного освещения и пр.)





Наша компания является одним из основных поставщиков для многих крупных предприятий Камчатского края напрямую от производителя.

Имея производственный цех по изготовлению щитового электрооборудования и трансформаторных подстанций,

мы можем предложить своим Клиентам не только готовые заводские изделия, но и персональные решения под индивидуальные задачи.





Перечень поставляемой продукции:

