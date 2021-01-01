ООО «ДЭС»
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ИНН: 4101155470Проверить компанию
Контакты:
683009, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Академика Королева, дом 29, кв. 71
+7(415)... Показать телефон
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ООО «ДЭС»
ООО «ДальЭнергоСервис» с 2012 года работает в сфере комплексных поставок электротехнической продукции
(кабеля, щитового оборудования, трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов, автоматики, светодиодного освещения и пр.)
Наша компания является одним из основных поставщиков для многих крупных предприятий Камчатского края напрямую от производителя.
Имея производственный цех по изготовлению щитового электрооборудования и трансформаторных подстанций,
мы можем предложить своим Клиентам не только готовые заводские изделия, но и персональные решения под индивидуальные задачи.
Перечень поставляемой продукции:
Кабельно-проводниковая продукция
Светотехническое оборудование
Выключатели автоматические и УЗО
Электроустановочные изделия
Производство от типовых решений до индивидуальных проектов