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ООО «ДКК»
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ИНН: 2724226020Проверить компанию
Контакты:
680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ш. Матвеевское, д. 40, оф. 11
+7(421)... Показать телефон
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ООО «ДКК»
Гарантия стабильного и надежного сотрудничества
Наша компания существует более 10 лет на рынке кабельно-проводниковой продукции. Компанией заключен ряд дилерских соглашений с крупнейшими западными производителями кабельно-проводниковой продукции и электротехники.
На предприятии действует система менеджмента качества ISO9001-2011 (ISO9001-2008), что дает гарантию нашей компании всегда поставлять продукцию, отвечающую запросам потребителей и соответствующую обязательным стандартам.
Широкий ассортимент продукции
Мы поставляем всю линейку кабельно-проводниковой продукции, кабельную арматуру, арматуру для подвеса СИП, изоляторы для ЛЭП, кабеленесущие системы (лоток, трубы, кабель-канал) и широкий перечень низковольтного оборудования марок IEK, EKF.
Крупнейший на Дальнем Востоке склад кабельно-проводниковой продукции позволяет выполнять заказы любой сложности и в кратчайшие сроки.
С Вами работает наш индивидуальный менеджер
ДКК гарантирует выгодные цены, гибкую систему скидок и структуры оплаты, оперативную отгрузку товара, минимальные сроки поставки.
Коллектив нашей компании - это команда профессионалов, имеющих богатый опыт в своем деле.
Поставка продукции в любой регион
ДКК поставляет продукцию в любой регион предприятиям различных отраслей промышленности: строительный сектор, промышленные компании, горнодобывающая и нефтяная промышленности, электросетевые компании.
География наших партнеров обширна: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин, РС Якутия, Камчатка, Магадан, Забайкальский край, Мурманская область и другие регионы.
Дальневосточная кабельная компания производит металлоконструкции:
трубчатые опоры
траверсы ЛЭП
крепления ЛЭП
Любое покрытие изделий – лак, эмаль, холодный и горячий цинк. Вся продукция проходит тщательный контроль качества.
Наша компания существует более 10 лет на рынке кабельно-проводниковой продукции. Компанией заключен ряд дилерских соглашений с крупнейшими западными производителями кабельно-проводниковой продукции и электротехники.
На предприятии действует система менеджмента качества ISO9001-2011 (ISO9001-2008), что дает гарантию нашей компании всегда поставлять продукцию, отвечающую запросам потребителей и соответствующую обязательным стандартам.
Широкий ассортимент продукции
Мы поставляем всю линейку кабельно-проводниковой продукции, кабельную арматуру, арматуру для подвеса СИП, изоляторы для ЛЭП, кабеленесущие системы (лоток, трубы, кабель-канал) и широкий перечень низковольтного оборудования марок IEK, EKF.
Крупнейший на Дальнем Востоке склад кабельно-проводниковой продукции позволяет выполнять заказы любой сложности и в кратчайшие сроки.
С Вами работает наш индивидуальный менеджер
ДКК гарантирует выгодные цены, гибкую систему скидок и структуры оплаты, оперативную отгрузку товара, минимальные сроки поставки.
Коллектив нашей компании - это команда профессионалов, имеющих богатый опыт в своем деле.
Поставка продукции в любой регион
ДКК поставляет продукцию в любой регион предприятиям различных отраслей промышленности: строительный сектор, промышленные компании, горнодобывающая и нефтяная промышленности, электросетевые компании.
География наших партнеров обширна: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин, РС Якутия, Камчатка, Магадан, Забайкальский край, Мурманская область и другие регионы.
Дальневосточная кабельная компания производит металлоконструкции:
трубчатые опоры
траверсы ЛЭП
крепления ЛЭП
Любое покрытие изделий – лак, эмаль, холодный и горячий цинк. Вся продукция проходит тщательный контроль качества.
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