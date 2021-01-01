



Отличное качество продукции и высокий уровень сервиса!

Гарантия стабильного и надежного сотрудничества





Наша компания существует более 10 лет на рынке кабельно-проводниковой продукции. Компанией заключен ряд дилерских соглашений с крупнейшими западными производителями кабельно-проводниковой продукции и электротехники.

На предприятии действует система менеджмента качества ISO9001-2011 (ISO9001-2008), что дает гарантию нашей компании всегда поставлять продукцию, отвечающую запросам потребителей и соответствующую обязательным стандартам.

Широкий ассортимент продукции



Мы поставляем всю линейку кабельно-проводниковой продукции, кабельную арматуру, арматуру для подвеса СИП, изоляторы для ЛЭП, кабеленесущие системы (лоток, трубы, кабель-канал) и широкий перечень низковольтного оборудования марок IEK, EKF.

Крупнейший на Дальнем Востоке склад кабельно-проводниковой продукции позволяет выполнять заказы любой сложности и в кратчайшие сроки.







С Вами работает наш индивидуальный менеджер





ДКК гарантирует выгодные цены, гибкую систему скидок и структуры оплаты, оперативную отгрузку товара, минимальные сроки поставки.

Коллектив нашей компании - это команда профессионалов, имеющих богатый опыт в своем деле.





Поставка продукции в любой регион





ДКК поставляет продукцию в любой регион предприятиям различных отраслей промышленности: строительный сектор, промышленные компании, горнодобывающая и нефтяная промышленности, электросетевые компании.

География наших партнеров обширна: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин, РС Якутия, Камчатка, Магадан, Забайкальский край, Мурманская область и другие регионы.

Дальневосточная кабельная компания производит металлоконструкции:

трубчатые опоры

траверсы ЛЭП

крепления ЛЭП

Любое покрытие изделий – лак, эмаль, холодный и горячий цинк. Вся продукция проходит тщательный контроль качества.





