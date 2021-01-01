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    ООО «ДКК»

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    ИНН: 2724226020

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    Контакты:

    InsideP_2 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ш. Матвеевское, д. 40, оф. 11

    InsideP_2 +7(421)... Показать телефон

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    ООО «ДКК»

    ООО «Дальневосточная Кабельная компания»

    Отличное качество продукции и высокий уровень сервиса!

    Гарантия стабильного и надежного сотрудничества

    Наша компания существует более 10 лет на рынке кабельно-проводниковой продукции. Компанией заключен ряд дилерских соглашений с крупнейшими западными производителями кабельно-проводниковой продукции и электротехники.
    На предприятии действует система менеджмента качества ISO9001-2011 (ISO9001-2008), что дает гарантию нашей компании всегда поставлять продукцию, отвечающую запросам потребителей и соответствующую обязательным стандартам.

    Широкий ассортимент продукции
    Мы поставляем всю линейку кабельно-проводниковой продукции, кабельную арматуру, арматуру для подвеса СИП, изоляторы для ЛЭП, кабеленесущие системы (лоток, трубы, кабель-канал) и широкий перечень низковольтного оборудования марок IEK, EKF.
    Крупнейший на Дальнем Востоке склад кабельно-проводниковой продукции позволяет выполнять заказы любой сложности и в кратчайшие сроки.
      ООО «Дальневосточная Кабельная компания»


    С Вами работает наш индивидуальный менеджер

    ДКК гарантирует выгодные цены, гибкую систему скидок и структуры оплаты, оперативную отгрузку товара, минимальные сроки поставки.
    Коллектив нашей компании - это команда профессионалов, имеющих богатый опыт в своем деле. 


    Поставка продукции в любой регион

    ДКК поставляет продукцию в любой регион предприятиям различных отраслей промышленности: строительный сектор, промышленные компании, горнодобывающая и нефтяная промышленности, электросетевые компании.
    География наших партнеров обширна: Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, Сахалин, РС Якутия, Камчатка, Магадан, Забайкальский край, Мурманская область и другие регионы.
    Дальневосточная кабельная компания производит металлоконструкции:
    трубчатые опоры
    траверсы ЛЭП
    крепления ЛЭП
    Любое покрытие изделий – лак, эмаль, холодный и горячий цинк. Вся продукция проходит тщательный контроль качества.

      ООО «Дальневосточная Кабельная компания»

      
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