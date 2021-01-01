Мы являемся филиалом китайского завода YueWei Optical Co.,Ltd., производителя волоконно-оптического кабеля, активных и пассивных компонентов СИП, ВОЛС и СКС.



Сам завод начал свою деятельность ещё в 1998 году, и с тех пор успешно реализует свою продукцию на территории РФ, КНР, Европы, стран юго-восточной Азии и стран СНГ.

На наших производственных предприятиях трудятся более 1000 рабочих и 30-ти инженеров.



Наша продукция постоянно проходит входной и выходной контроль. Это даёт гарантию того, что когда Вы будете использовать наш товар, он Вас не подведёт.





Не смотря на то, что мы являемся китайским производителем, тем не менее, учитывая плотность и продолжительность нашего сотрудничества c крупными российскими и европейскими компаниями, мы добились качества, которое в полной мере отвечает потребностям рынка РФ, особенно учитывая климатические условия в которых данная продукция используется.





ООО «ДМ Телеком» было зарегистрировано для того, чтобы с Вами работали профессиональные русские менеджеры и могли выстроить наиболее оптимальную схему работы с российским клиентом.



Так же, для удобства логистики, мы открыли склад в Москве, Хабаровске и планируем открытие склада в Новосибирске. Формирование складов осуществляется и с учетом потребностей наших постоянных клиентов, для которых мы за собственный счёт складируем продукцию для удобства забора её нашими клиентами.

Мы стараемся сломать стереотип в отношении китайского качества и поэтому предлагаем нашим клиентам образцы для испытаний, после проведения которых, у Вас не останется никаких сомнений в высоком качестве нашей продукции.

Мы так же понимаем, что далеко не каждый клиент может работать с заводом, учитывая ограниченность в потребляемом объёме, а это в свою очередь оказывает влияние на входящие цены и делает продукцию менее конкурентоспособной на рынке.



Для таких клиентов мы предлагаем на договорных условиях ввод в производство необходимых клиенту позиций.



Если у Вас остались какие-либо вопросы или Вы уже проявляете интерес к продукции нашей компании, Мы будем рады Вашему звонку.