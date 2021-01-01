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ООО «Дмитров-Кабель»
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ИНН: 5007043002Проверить компанию
Контакты:
141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40
+7(495)... Показать телефон
osb@dmi... Показать email
dmitrov... Показать сайт
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ООО «Дмитров-Кабель»
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|КОНТАКТЫ
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О Компании
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Добрый день!
Наша компания выпускает кабельную продукцию с 2004 года и является динамично развивающейся компанией с большим производственным потенциалом, успешно реализующим намеченные планы.
Завод занимается производством и реализацией кабельной продукции: установочных, монтажных, бытовых, соединительных, автотракторных проводов, а также силового кабеля (кабель ВВГ) (около 140 наименований и конструкций).
ООО «Дмитров-Кабель» эффективно использует современный уровень технологий и профессионализм специалистов, постоянно совершенствуя процесс изготовления продукции и расширяя номенклатуру выпускаемых изделий.
Выпускаемая кабельная продукция имеет большой спрос на предприятиях строительного комплекса, энергетической промышленности, предприятиях по производству бытовых приборов.
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Производимая нами продукция:
- ПВС, ПВСУ, ШВВП, ПГВВ, ПГВВнг(A), ПАВ, ПАВВ, ПАВВнг(А)
- ВВГ-П, ВВГ, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(A), ВВГ-Пнг(А)
- КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS
- ПуВ, ПуВнг(А)-LS,ПуГВ,ПуГВнг(А)-LS, ПуВВ
- АВВГ-П, АВВГ-Пнг(A), АВВГ, АВВГнг(A)
Вся продукция ГОСТ
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ООО «Дмитров-Кабель» заботится об интересах и безопасности своих покупателей, бескомпромиссно борется с контрафактной и фальсифицированной продукцией.
По этому мы стали участниками проекта «Кабель без опасности».
Чтобы быть уверенным, что Вы купили продукцию ООО «Дмитров-Кабель», обращайтесь непосредственно к нам или к нашим официальным дилерам.
Нашими дилерами являются:
- Элком-Электро (Москва);
- ЭТМ (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Казань);
- Минимакс (Санкт-Петербург, Батайск, Самара, Челябинск).