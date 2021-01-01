ООО «Дмитров-Кабель» заботится об интересах и безопасности своих покупателей, бескомпромиссно борется с контрафактной и фальсифицированной продукцией.

По этому мы стали участниками проекта «Кабель без опасности».

Чтобы быть уверенным, что Вы купили продукцию ООО «Дмитров-Кабель», обращайтесь непосредственно к нам или к нашим официальным дилерам.



Нашими дилерами являются:



- Элком-Электро (Москва);

- ЭТМ (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Казань);

- Минимакс (Санкт-Петербург, Батайск, Самара, Челябинск).