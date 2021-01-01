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    ООО «Дмитров-Кабель»

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    ИНН: 5007043002

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    Контакты:

    InsideP_2 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

    InsideP_2 osb@dmi... Показать email

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    ООО «Дмитров-Кабель»

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    О Компании 
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    Добрый день!
    Вас приветствует ООО «Дмитров-Кабель»!

       
    Наша компания выпускает кабельную продукцию с 2004 года и является динамично развивающейся компанией с большим производственным потенциалом, успешно реализующим намеченные планы.
     
    Завод занимается производством и реализацией кабельной продукции: установочных, монтажных, бытовых, соединительных, автотракторных проводов, а также силового кабеля (кабель ВВГ) (около 140 наименований и конструкций).

    ООО «Дмитров-Кабель» эффективно использует современный уровень технологий и профессионализм специалистов, постоянно совершенствуя процесс изготовления продукции и расширяя номенклатуру выпускаемых изделий. 

    Выпускаемая кабельная продукция имеет большой спрос на предприятиях строительного комплекса, энергетической промышленности, предприятиях по производству бытовых приборов.   

       
       
        Производимая нами продукция:
     
    - ПВС, ПВСУ, ШВВП, ПГВВ, ПГВВнг(A), ПАВ, ПАВВ, ПАВВнг(А)
     
    - ВВГ-П, ВВГ, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(A), ВВГ-Пнг(А)

    - КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS

    - ПуВ, ПуВнг(А)-LS,ПуГВ,ПуГВнг(А)-LS, ПуВВ

    - АВВГ-П, АВВГ-Пнг(A), АВВГ, АВВГнг(A)

    Вся продукция ГОСТ 
      ООО «Дмитров-Кабель» заботится об интересах и безопасности своих покупателей, бескомпромиссно борется с контрафактной и фальсифицированной продукцией.
    По этому мы стали участниками проекта «Кабель без опасности».
    Чтобы быть уверенным, что Вы купили продукцию ООО «Дмитров-Кабель», обращайтесь непосредственно к нам или к нашим официальным дилерам.

    Нашими дилерами являются:

    - Элком-Электро (Москва);
    - ЭТМ (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Казань);
    - Минимакс (Санкт-Петербург, Батайск, Самара, Челябинск).




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