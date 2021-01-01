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ООО «ДС-Импекс»
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Контакты:
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер м, пом. 2-н оф. 2
+7(812)... Показать телефон
ds@ds-i... Показать email
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ООО «ДС-Импекс»
Компания «ДС – Импекс», основана в 2003 году и уже более 15 лет осуществляет поставки кабеля специального назначения для предприятий горнодобывающей отрасли.
«ДС – Импекс» является официальным представителем завода - производителя кабеля «PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH».
Особенности специального кабеля:
Продукция сертифицирована на территории России и стран Таможенного союза. (ГОСТ Р, Пожарная сертификация, ТР ТС 004/2011, добровольная сертификация СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ);
У нас вы можете приобрести кабель для проходческих комбайнов и самоходных машин, для прокладки в шахтах и воде, для грейдеров и экскаваторов и другой техники, работающей в шахтах и угольных разрезах.
«ДС – Импекс» является официальным представителем завода - производителя кабеля «PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH».
Особенности специального кабеля:
- Устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: воздействие ГСМ, влага, кислоты, щелочи
- Максимальная надежность: выдерживает экстремальные нагрузки на разрыв, скручивание
- Минимальный радиус изгиба при любых температурах окружающей среды
- Климатическая стойкость: экстремально низкая/ высокая температура, воздействие УФ- излучения и озона
- Длительный срок эксплуатации
Продукция сертифицирована на территории России и стран Таможенного союза. (ГОСТ Р, Пожарная сертификация, ТР ТС 004/2011, добровольная сертификация СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ);
У нас вы можете приобрести кабель для проходческих комбайнов и самоходных машин, для прокладки в шахтах и воде, для грейдеров и экскаваторов и другой техники, работающей в шахтах и угольных разрезах.