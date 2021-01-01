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    ООО «ДС-Импекс»

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    ИНН: 7826143238

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    Контакты:

    InsideP_2 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер м, пом. 2-н оф. 2

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

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    ООО «ДС-Импекс»

    Компания «ДС – Импекс», основана в 2003 году и уже более 15 лет осуществляет поставки кабеля специального назначения для предприятий горнодобывающей отрасли.
    «ДС – Импекс» является официальным представителем завода - производителя кабеля «PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH». 

      Особенности специального кабеля: 
    • Устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: воздействие ГСМ, влага, кислоты, щелочи
    • Максимальная надежность: выдерживает экстремальные нагрузки на разрыв, скручивание
    • Минимальный радиус изгиба при любых температурах окружающей среды
    • Климатическая стойкость: экстремально низкая/ высокая температура, воздействие УФ- излучения и озона
    • Длительный срок эксплуатации
      Вся кабельно-проводниковая продукция производится в полном соответствии с российскими и международными стандартами качества (ISO 9001:2008, ISO 140001:2004, UL/ EU); 
    Продукция сертифицирована на территории России и стран Таможенного союза. (ГОСТ Р, Пожарная сертификация, ТР ТС 004/2011, добровольная сертификация СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ); 

     У нас вы можете приобрести кабель  для проходческих комбайнов и самоходных машин, для прокладки в шахтах  и  воде, для грейдеров и экскаваторов и другой техники, работающей в шахтах и угольных разрезах.  
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