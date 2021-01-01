Компания

«ДС – Импекс»

, основана в 2003 году и уже более 15 лет осуществляет поставки кабеля специального назначения для предприятий горнодобывающей отрасли.

«ДС – Импекс»

является официальным представителем завода - производителя кабеля «PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH».

Особенности специального кабеля:

Устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации: воздействие ГСМ, влага, кислоты, щелочи

Максимальная надежность: выдерживает экстремальные нагрузки на разрыв, скручивание

Минимальный радиус изгиба при любых температурах окружающей среды

Климатическая стойкость: экстремально низкая/ высокая температура, воздействие УФ- излучения и озона

Длительный срок эксплуатации

Вся кабельно-проводниковая продукция производится в полном соответствии с российскими и международными стандартами качества (ISO 9001:2008, ISO 140001:2004, UL/ EU);

Продукция сертифицирована на территории России и стран Таможенного союза. (ГОСТ Р, Пожарная сертификация, ТР ТС 004/2011, добровольная сертификация СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ);





У нас вы можете приобрести кабель для проходческих комбайнов и самоходных машин, для прокладки в шахтах и воде, для грейдеров и экскаваторов и другой техники, работающей в шахтах и угольных разрезах.