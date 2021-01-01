ООО «Эдельвейс»
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Контакты:
Московская обл, г Красногорск, село Петрово-Дальнее, ул Колхозная, д 33А, пом IX комн 6
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ООО «Эдельвейс»
Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проектированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы осуществляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфраструктуры — от обследования площадки под строительство, предпроектной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и технических условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.
В своей деятельности наша компания руководствуется требованиями стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018.
Помимо развитой технической базы и отлаженной системы управления проектами, основой нашего бизнеса были и остаются люди — профессионалы, любящие свое дело и исповедующие наш общий простой принцип:
«Если делаешь работу, делай ее хорошо».
МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ:
• инженерный и технический анализ стройплощадки на предмет пригодности и доступности инженерной инфраструктуры для реализации проекта
• анализ рисков и расчет бюджета проекта
• подготовка исходно-разрешительной и технической документации
• согласование технических условий, прохождение экспертиз
• монтаж инженерной инфраструктуры и технологических линий
• производство строительно-монтажных работ
• осуществление пусконаладочных работ
• поставка комплектующих материалов и инженерного оборудования
• сдача объекта в эксплуатацию с получением акта ввода
• сервисное обслуживании
Руководствуясь правилами и экспертными знаниями, вместе с тем используя накопленный опыт, компания «Эдельвейс» даёт Вам главное — уверенность в успешной реализации проекта в соответствии с Вашими высокими требованиями, в установленные сроки и в рамках заранее определенного бюджета.