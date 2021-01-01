Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проектированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы осуществляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфраструктуры — от обследования площадки под строительство, предпроектной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и технических условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.



В своей деятельности наша компания руководствуется требованиями стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018.



Помимо развитой технической базы и отлаженной системы управления проектами, основой нашего бизнеса были и остаются люди — профессионалы, любящие свое дело и исповедующие наш общий простой принцип:

«Если делаешь работу, делай ее хорошо».

МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ:

• инженерный и технический анализ стройплощадки на предмет пригодности и доступности инженерной инфраструктуры для реализации проекта

• анализ рисков и расчет бюджета проекта

• подготовка исходно-разрешительной и технической документации

• согласование технических условий, прохождение экспертиз

• монтаж инженерной инфраструктуры и технологических линий

• производство строительно-монтажных работ

• осуществление пусконаладочных работ

• поставка комплектующих материалов и инженерного оборудования

• сдача объекта в эксплуатацию с получением акта ввода

• сервисное обслуживании

Руководствуясь правилами и экспертными знаниями, вместе с тем используя накопленный опыт, компания «Эдельвейс» даёт Вам главное — уверенность в успешной реализации проекта в соответствии с Вашими высокими требованиями, в установленные сроки и в рамках заранее определенного бюджета.