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    ООО «Эдельвейс»

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    ИНН: 7802615121

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    Контакты:

    InsideP_2 Московская обл, г Красногорск, село Петрово-Дальнее, ул Колхозная, д 33А, пом IX комн 6

    InsideP_2 +7(851)... Показать телефон

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    • О компании
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    ООО «Эдельвейс»

    Компания «ЭДЕЛЬВЕЙС» выполняет полный спектр работ по проектированию, строительству и монтажу промышленных предприятий. Мы осуществляем работы на всем цикле обустройства инженерной инфраструктуры — от обследования площадки под строительство, предпроектной подготовки, сбора исходно-разрешительной документации и технических условий до получения акта ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания.

    В своей деятельности наша компания руководствуется требованиями стандартов ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015), ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016), ISO 45001:2018.

    Помимо развитой технической базы и отлаженной системы управления проектами, основой нашего бизнеса были и остаются люди — профессионалы, любящие свое дело и исповедующие наш общий простой принцип:

    «Если делаешь работу, делай ее хорошо».

    МЫ ГОТОВЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ:

    • инженерный и технический анализ стройплощадки на предмет пригодности и доступности инженерной инфраструктуры для реализации проекта
    • анализ рисков и расчет бюджета проекта
    • подготовка исходно-разрешительной и технической документации
    • согласование технических условий, прохождение экспертиз
    • монтаж инженерной инфраструктуры и технологических линий
    • производство строительно-монтажных работ
    • осуществление пусконаладочных работ
    • поставка комплектующих материалов и инженерного оборудования
    • сдача объекта в эксплуатацию с получением акта ввода
    • сервисное обслуживании

    Руководствуясь правилами и экспертными знаниями, вместе с тем используя накопленный опыт, компания «Эдельвейс» даёт Вам главное — уверенность в успешной реализации проекта в соответствии с Вашими высокими требованиями, в установленные сроки и в рамках заранее определенного бюджета.

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