ООО «Экспресс-электро»
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ИНН: 2465240810Проверить компанию
Контакты:
660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, д. 6
+7(391)... Показать телефон
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ООО «Экспресс-электро»
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О магазине Экспресс-Электро
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При заказе оборудования и приобретении товаров для реконструкции, ремонта и эксплуатации жилых, общественных и производственных помещений наши клиенты получают профессиональную консультацию специалистов.