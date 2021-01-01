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    ООО «Экспресс-электро»

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    ИНН: 2465240810

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    Контакты:

    InsideP_2 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спандаряна, д. 6

    InsideP_2 +7(391)... Показать телефон

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    ООО «Экспресс-электро»


    О магазине Экспресс-Электро
    Интернет-магазин электротоваров в Красноярске

     
      ООО «Экспресс-электро», Красноярск


      
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      ООО «Экспресс-электро», Красноярск

    ООО "ЭКСПРЕСС-ЭЛЕКТРО" на красноярском рынке электротехнических товаров работает с 2010-го года. Основным видом деятельности и специализацией компании является поставка электротехнического оборудования, комплектующих и материалов потребителям, выполняющим монтаж сетей электропитания внутри помещений, сетей электроснабжения, сборку и установку щитов освещения, распределения и автоматики.  

    СКЛАД-МАГАЗИН компании предоставляет обширный ассортимент электротехнической и осветительной продукции ведущих фирм-производителей, предлагающих товары хорошего качества по конкурентоспособным ценам. 
    В настоящее время специалисты компании предоставляют услуги розничной торговли электротоварами 

    более 2000 наименований.

    При заказе оборудования и приобретении товаров для реконструкции, ремонта и эксплуатации жилых, общественных и производственных помещений наши клиенты  получают профессиональную консультацию специалистов. 
    В ЭКСПРЕСС-ЭЛЕКТРО гарантируют взаимовыгодные  условия сотрудничества  предприятиям и организациям, здесь ценят время потребителей наших  услуг и поддерживают  ваше стремление рационально расходовать средства.

     


      ООО «Экспресс-электро», Красноярск




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