ООО «Элекон»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 5021009934Проверить компанию
Контакты:
142181, Московская область, г. Подольск, дор. Объездная, д. 9, пом. 18
+7(495)... Показать телефон
cable_s... Показать email
https:/... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Элекон»
ООО «Элекон» обеспечивает бесперебойную поставку кабельно-проводниковой, электротехнической продукции и светотехники с 1998 года.
Мы предоставляем свои услуги организациям и предпринимателям, работающим в сфере сбыта, монтажа и комплектации, и другим заинтересованным потребителям данной продукции.
Партнерство с производителями продукции, достигнутое компанией за годы сотрудничества, собственное производственное подразделение, наши опыт и знания, постоянная и планомерная работа по изучению рынка дают возможность поддерживать в постоянном наличии на складе широкий ассортимент товара.
Мы имеем возможность в короткие сроки выполнить Ваши заказы, а также изготавливать для Вас кабель принципиально новой конструкции.
Являемся официальными дистрибьюторами и партнерами крупнейших производителей кабельной продукции, электротехники и светотехники.
ТОВАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В наличии широкий ассортимент продукции, крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, электротехники и светотехники, собственный складской комплекс площадью 10 000 м2.
Персональный менеджер, быстрые ответы по текущим запросам, квалифицированные консультации и подбор продукции в соответствии с Вашими требованиями.
Компания Элекон – поставщик огнестойкой кабельной линии «ELTROS OKLine».
ОКЛ «ELTROS OKLine» - обязательный элемент систем противопожарной защиты на базе металлических кабеленесущих систем «КМ-профиль,
кабеленесущих систем «Рувинил” и огнестойких кабелей кабельных заводов «Алюр», «Эксперт-кабель», «СПКБ-Техно».