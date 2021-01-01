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    ООО «Элекон»

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    ИНН: 5021009934

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    Контакты:

    InsideP_2 142181, Московская область, г. Подольск, дор. Объездная, д. 9, пом. 18

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    ООО «Элекон»

    ООО «Элекон»

    ООО «Элекон» обеспечивает бесперебойную поставку кабельно-проводниковой, электротехнической продукции и светотехники с 1998 года.
    Мы предоставляем свои услуги организациям и предпринимателям, работающим в сфере сбыта, монтажа и комплектации, и другим заинтересованным потребителям данной продукции.

    Партнерство с производителями продукции, достигнутое компанией за годы сотрудничества, собственное производственное подразделение, наши опыт и знания, постоянная и планомерная работа по изучению рынка дают возможность поддерживать в постоянном наличии на складе широкий ассортимент товара.
    Мы имеем возможность в короткие сроки выполнить Ваши заказы, а также изготавливать для Вас кабель принципиально новой конструкции.

    Являемся официальными дистрибьюторами и партнерами крупнейших производителей кабельной продукции, электротехники и светотехники.

    ТОВАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

    В наличии широкий ассортимент продукции, крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, электротехники и светотехники, собственный складской комплекс площадью 10 000 м2.

    Персональный менеджер, быстрые ответы по текущим запросам, квалифицированные консультации и подбор продукции в соответствии с Вашими требованиями.


    ООО «Элекон» Кабель, провод ООО «Элекон» Электротехника ООО «Элекон» Светотехника
    ООО «Элекон» Кабеленесущие системы ООО «Элекон» Инструмент


    Компания Элекон – поставщик огнестойкой кабельной линии «ELTROS OKLine».

    ОКЛ «ELTROS OKLine» - обязательный элемент систем противопожарной защиты на базе металлических кабеленесущих систем «КМ-профиль, 

    кабеленесущих систем «Рувинил” и огнестойких кабелей кабельных заводов «Алюр», «Эксперт-кабель», «СПКБ-Техно».


    ООО «Элекон» ELTROS OKLine 
    ООО «Элекон» Сборка электрощитового оборудования 

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