



ООО «Элекон» обеспечивает бесперебойную поставку кабельно-проводниковой, электротехнической продукции и светотехники с 1998 года.

Мы предоставляем свои услуги организациям и предпринимателям, работающим в сфере сбыта, монтажа и комплектации, и другим заинтересованным потребителям данной продукции.



Партнерство с производителями продукции, достигнутое компанией за годы сотрудничества, собственное производственное подразделение, наши опыт и знания, постоянная и планомерная работа по изучению рынка дают возможность поддерживать в постоянном наличии на складе широкий ассортимент товара.

Мы имеем возможность в короткие сроки выполнить Ваши заказы, а также изготавливать для Вас кабель принципиально новой конструкции.

Являемся официальными дистрибьюторами и партнерами крупнейших производителей кабельной продукции, электротехники и светотехники.



ТОВАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В наличии широкий ассортимент продукции, крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции, электротехники и светотехники, собственный складской комплекс площадью 10 000 м2.

Персональный менеджер, быстрые ответы по текущим запросам, квалифицированные консультации и подбор продукции в соответствии с Вашими требованиями.









Компания Элекон – поставщик огнестойкой кабельной линии «ELTROS OKLine».

ОКЛ «ELTROS OKLine» - обязательный элемент систем противопожарной защиты на базе металлических кабеленесущих систем «КМ-профиль,

кабеленесущих систем «Рувинил” и огнестойких кабелей кабельных заводов «Алюр», «Эксперт-кабель», «СПКБ-Техно».





