Со дня основания «Магазин Электрик» предлагает своим покупателям лучшие цены на электрику в Омске.



В нашем магазине вы можете приобрети по хорошим ценам продукцию торговых марок : EKF, Schneider Electric, TDM, Legrand, DigiTOP, JazzWay, DiodTrade,LEEK, Sweko., DAEWOO ENERTEK, ЧТК и других производителей. (лампы, светильники. выключатели. розетки.низковольтную аппаратуру. боксы.рубильники. кабель, провод. кабель-канал. коробки. теплый пол) и многое другое из мира электротехнического оборудования. Стоит отметить тот факт что магазин принимает к оплате банковские карты. Сможете выписать товар для организации. Опытные продавцы всегда рады помочь с подбором электротехнического оборудования исходя из вашей потребности. Оплата М ы стараемся сделать магазин «Электрик» максимально удобным для всех наших покупателей.

Для Вашего удобства мы предоставляем Вам несколько вариантов оплаты заказа:

Наличный расчёт Вы можете расплатиться наличными деньгами оплатив товар в кассу магазина при самовывозе. Все необходимые документы на товар Вам будут вручены сотрудником магазина. К оплате принимаются российские рубли в соответствии с ценой, указанной в документах. Кредитные карты Visa, Mastercard Прием кредитных карт осуществляется компанией в розничных магазинах при самовывозе товаров, заказанных через интернет-магазин. При покупке Вы сможете расплатиться кредитной картой Visa или Mastercard. Банковский перевод Вы можете оплатить Вашу покупку при помощи банковского перевода. При оплате по безналичному расчету товаров, приобретенных в Интернет-магазине. Доставка

Совершая заказ на сумму более 1000 рублей вы получаете доставку по г. Омску бесплатно!

Курьерская доставка по г. Омску Условия доставки товара: Доставка осуществляется курьерской службой магазина.

Общий вес заказа не должен привышать более 50 кг.

Мелкие заказы до 10 кг доставляются "до двери". Крупные заказы от 10 до 50 кг доставляются до подъезда.

Габариты товаров не могут превышать 1,5 м

Доставка осуществляется 2 раза в неделю.

Оплата заказа возможна наличными или по банковской карте курьеру.

Самовывоз товара Доставка заказов до пункта вывоза товара и их выдача клиентам осуществляется БЕСПЛАТНО.

Сформированные заказы поступают в пункта вывоза товара в течении 24 часов после оформления заявки на сайте.

После поступления заказа в пункт вывоза товара, на ваш телефон, указанный в качестве контактного, поступит СМС сообщение.

Оплата заказа производится после проверки комплектности и внешнего вида заказанных товаров.

В случае обнаружения в заказе недостающих, бракованных, повреждённых или не соответствующих описанию товаров вы вправе как отказаться от получения всего заказа в целом, так и потребовать замены конкретного, некондиционного товара.

Вместе с товаром, вы получаете товарную накладную.

Оплатить свой заказ в пункте самовывоза, вы сможете как наличными, так и банковской картой.

Срок хранения заказа в пункте вывоза заказов составляет 7 дней с момента его поступления.

Пункт вывоза товаров Магазин "Электрик" г. Омск, ул. 27-я Северная, 44/1 (понедельник-пятница 09.00-17.00, суббота 09.00-14.00, воскресенье выходной) Телефон: +7 (3812) 68-01-70, 49-01-70. Получить дополнительную информацию об условиях и сроках доставки или рассчитать стоимость доставки заказа в пределах омской области, вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (3812) 68-01-70,49-01-70. Наши контакты: +7(3812) 68-01-70 , 49-01-70 Наш emal: el.plus@mail.ru

