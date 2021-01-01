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    ООО «Электрик Плюс»

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    ИНН: 5503220964

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    Контакты:

    InsideP_2 644116, Омская область, г. Омск, ул. 27-Я. Северная, д. 44, к. 1

    InsideP_2 +7(3812... Показать телефон

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    ООО «Электрик Плюс»

    Со дня основания «Магазин Электрик» предлагает своим покупателям лучшие цены на электрику в Омске.

    В нашем магазине вы можете приобрети по хорошим ценам продукцию торговых марок : EKF, Schneider Electric, TDM, Legrand, DigiTOP, JazzWay, DiodTrade,LEEK, Sweko., DAEWOO ENERTEK, ЧТК  и других производителей.  (лампы, светильники. выключатели. розетки.низковольтную аппаратуру. боксы.рубильники. кабель, провод. кабель-канал. коробки. теплый пол) и многое другое из мира электротехнического оборудования. 

    Стоит отметить тот факт что магазин принимает к оплате банковские карты. 

    Сможете выписать товар для организации. Опытные продавцы всегда рады помочь с подбором электротехнического оборудования исходя из вашей потребности.

    Оплата

    Мы стараемся сделать магазин «Электрик» максимально удобным для всех наших покупателей.
    Для Вашего удобства мы предоставляем Вам несколько вариантов оплаты заказа:


    Наличный расчёт

    Вы можете расплатиться наличными деньгами оплатив товар в кассу магазина при самовывозе. 

    Все необходимые документы на товар Вам будут вручены сотрудником магазина. 

    К оплате принимаются российские рубли в соответствии с ценой, указанной в документах.

    Кредитные карты Visa, Mastercard

    Прием кредитных карт осуществляется компанией в розничных магазинах при самовывозе товаров, заказанных через интернет-магазин. 

    При покупке Вы сможете расплатиться кредитной картой Visa или Mastercard.

    Банковский перевод

    Вы можете оплатить Вашу покупку при помощи банковского перевода. 

    При оплате по безналичному расчету товаров, приобретенных в Интернет-магазине.

    Доставка


    Совершая заказ на сумму более 1000 рублей вы получаете доставку по г. Омску бесплатно!


    Курьерская доставка по г. Омску

    Условия доставки товара:

    • Доставка осуществляется курьерской службой магазина.
    • Общий вес заказа не должен привышать более 50 кг.
    • Мелкие заказы до 10 кг доставляются "до двери". Крупные заказы от 10 до 50 кг доставляются до подъезда.
    • Габариты товаров не могут превышать 1,5 м
    • Доставка осуществляется 2 раза в неделю.
    • Оплата заказа возможна наличными или по банковской карте курьеру.

    Самовывоз товара 

    • Доставка заказов до пункта вывоза товара и их выдача клиентам осуществляется БЕСПЛАТНО.
    • Сформированные заказы поступают в пункта вывоза товара в течении 24 часов после оформления заявки на сайте.
    • После поступления заказа в пункт вывоза товара, на ваш телефон, указанный в качестве контактного, поступит СМС сообщение.
    • Оплата заказа производится после проверки комплектности и внешнего вида заказанных товаров. 
    • В случае обнаружения в заказе недостающих, бракованных, повреждённых или не соответствующих описанию товаров вы вправе как отказаться от получения всего заказа в целом, так и потребовать замены конкретного, некондиционного товара. 
    • Вместе с товаром, вы получаете товарную накладную.
    • Оплатить свой заказ в пункте самовывоза, вы сможете как наличными, так и банковской картой.
    • Срок хранения заказа в пункте вывоза заказов составляет 7 дней с момента его поступления.

    Пункт вывоза товаров

    Магазин "Электрик"

    г. Омск, ул. 27-я Северная, 44/1 (понедельник-пятница 09.00-17.00, суббота 09.00-14.00, воскресенье выходной)

    Телефон: +7 (3812) 68-01-70, 49-01-70.

    Получить дополнительную информацию об условиях и сроках доставки или рассчитать стоимость доставки заказа в пределах омской области, вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (3812) 68-01-70,49-01-70.

    Наши контакты:

    +7(3812) 68-01-70 , 49-01-70

    Наш emal: el.plus@mail.ru


    		   

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