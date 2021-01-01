ООО «Электрик Плюс»
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Контакты:
644116, Омская область, г. Омск, ул. 27-Я. Северная, д. 44, к. 1
+7(3812... Показать телефон
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ООО «Электрик Плюс»
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Со дня основания «Магазин Электрик» предлагает своим покупателям лучшие цены на электрику в Омске.
В нашем магазине вы можете приобрети по хорошим ценам продукцию торговых марок : EKF, Schneider Electric, TDM, Legrand, DigiTOP, JazzWay, DiodTrade,LEEK, Sweko., DAEWOO ENERTEK, ЧТК и других производителей. (лампы, светильники. выключатели. розетки.низковольтную аппаратуру. боксы.рубильники. кабель, провод. кабель-канал. коробки. теплый пол) и многое другое из мира электротехнического оборудования.
Стоит отметить тот факт что магазин принимает к оплате банковские карты.
Сможете выписать товар для организации. Опытные продавцы всегда рады помочь с подбором электротехнического оборудования исходя из вашей потребности.
ОплатаМы стараемся сделать магазин «Электрик» максимально удобным для всех наших покупателей.
Для Вашего удобства мы предоставляем Вам несколько вариантов оплаты заказа:
Наличный расчёт
Вы можете расплатиться наличными деньгами оплатив товар в кассу магазина при самовывозе.
Все необходимые документы на товар Вам будут вручены сотрудником магазина.
К оплате принимаются российские рубли в соответствии с ценой, указанной в документах.
Кредитные карты Visa, Mastercard
Прием кредитных карт осуществляется компанией в розничных магазинах при самовывозе товаров, заказанных через интернет-магазин.
При покупке Вы сможете расплатиться кредитной картой Visa или Mastercard.
Банковский перевод
Вы можете оплатить Вашу покупку при помощи банковского перевода.
При оплате по безналичному расчету товаров, приобретенных в Интернет-магазине.
Доставка
Совершая заказ на сумму более 1000 рублей вы получаете доставку по г. Омску бесплатно!
Курьерская доставка по г. Омску
Условия доставки товара:
Самовывоз товара
Пункт вывоза товаров
Магазин "Электрик"
г. Омск, ул. 27-я Северная, 44/1 (понедельник-пятница 09.00-17.00, суббота 09.00-14.00, воскресенье выходной)
Телефон: +7 (3812) 68-01-70, 49-01-70.
Получить дополнительную информацию об условиях и сроках доставки или рассчитать стоимость доставки заказа в пределах омской области, вы можете, связавшись с нами по телефону +7 (3812) 68-01-70,49-01-70.
Наши контакты:
+7(3812) 68-01-70 , 49-01-70
Наш emal: el.plus@mail.ru