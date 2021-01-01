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    ООО «Электро Гарант»

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    ИНН: 3665138653

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    Контакты:

    InsideP_2 394065, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков,2

    InsideP_2 +7(473)... Показать телефон

    InsideP_2 sales@e... Показать email

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    ООО «Электро Гарант»

       

    Компания «ЭЛЕКТРО ГАРАНТ» готова предложить своим клиентам весь спектр электротехнического оборудования: кабельно-проводниковую продукцию, кабельные лотки и монтажные системы, электрические промышленные разъемы и электрощитовое оборудование.
    Компания создана для удовлетворения потребностей самых требовательных клиентов, поскольку мы ценим время и деньги каждого из Вас!
    Обращаясь к нам, вы получаете профессиональную консультацию по выбору необходимой продукции, подбору аналогов, а также оперативное выполнение заказов в короткие сроки.
    Мы предлагаем продукцию высокого качества, так как сотрудничаем с ведущими Российскими и Европейскими производителями электротехнического рынка.
       
    Мы гарантируем предоставление всех необходимых сертификатов и документов, своевременное оформление всей необходимой документации, отгрузку и доставку товара по желанию заказчика. Продажа кабеля и электротехнической продукции осуществляется из наличия, со складов расположенных на территории Российской Федерации, а также под заказ. При возникшей потребности просим вас обращаться по указанным телефонам или электронной почте.
       

    Электро Гарант — это гарантия качества, надежности поставляемой продукции. 

     


      
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