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ООО «Электро Гарант»
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ИНН: 3665138653Проверить компанию
Контакты:
394065, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Текстильщиков,2
+7(473)... Показать телефон
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ООО «Электро Гарант»
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Компания «ЭЛЕКТРО ГАРАНТ» готова предложить своим клиентам весь спектр электротехнического оборудования: кабельно-проводниковую продукцию, кабельные лотки и монтажные системы, электрические промышленные разъемы и электрощитовое оборудование.
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Компания создана для удовлетворения потребностей самых требовательных клиентов, поскольку мы ценим время и деньги каждого из Вас!
Обращаясь к нам, вы получаете профессиональную консультацию по выбору необходимой продукции, подбору аналогов, а также оперативное выполнение заказов в короткие сроки.
Мы предлагаем продукцию высокого качества, так как сотрудничаем с ведущими Российскими и Европейскими производителями электротехнического рынка.
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Мы гарантируем предоставление всех необходимых сертификатов и документов, своевременное оформление всей необходимой документации, отгрузку и доставку товара по желанию заказчика. Продажа кабеля и электротехнической продукции осуществляется из наличия, со складов расположенных на территории Российской Федерации, а также под заказ. При возникшей потребности просим вас обращаться по указанным телефонам или электронной почте.
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Электро Гарант — это гарантия качества, надежности поставляемой продукции.
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