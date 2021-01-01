Первый магазин электротоваров «Электроград» был открыт в 2006 году в Ижевске.



Сегодня розничная сеть «Электроград» насчитывает 19 магазинов в Удмуртии, республиках Башкортостан и Татарстан, в Пермском крае и Интернет-магазин. На сегодняшний день в списке наших партнеров более 30 ведущих компаний, гарантирующих высочайшее качество.