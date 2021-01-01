    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «Электроград»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 1831167635

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 426011, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 401, кв. 27

    InsideP_2 +7(800)... Показать телефон

    InsideP_2 o.chirk... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Электроград»


                                        


    Более 14 лет на рынке

    		                                          


    Большая партнерская база

    		                            


    19 торговых точек

         

       
    КАТАЛОГ


    Первый магазин электротоваров «Электроград» был открыт в 2006 году в Ижевске.

    Сегодня розничная сеть «Электроград» насчитывает 19 магазинов в Удмуртии, республиках Башкортостан и Татарстан, в Пермском крае и Интернет-магазин.

    На сегодняшний день в списке наших партнеров более 30 ведущих компаний, гарантирующих высочайшее качество.


     

    Наши преимущества

    Доставка товара до машины и до дома.
    Проверенные поставщики. Гарантия на товары. Сертифицированная продукция. 
    Профессиональная консультация.
    Покупка товара через интернет-магазин.
    Особые условия для профессионалов.
    Подарочные карты и бонусная система.
    Приобретение товара в кредит.
    Широкий ассортимент электрики. Поставка товаров под заказ.

    < Назад