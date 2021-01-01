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ООО «Электроград»
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ИНН: 1831167635Проверить компанию
Контакты:
426011, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 401, кв. 27
+7(800)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «Электроград»
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Первый магазин электротоваров «Электроград» был открыт в 2006 году в Ижевске.
Сегодня розничная сеть «Электроград» насчитывает 19 магазинов в Удмуртии, республиках Башкортостан и Татарстан, в Пермском крае и Интернет-магазин.
На сегодняшний день в списке наших партнеров более 30 ведущих компаний, гарантирующих высочайшее качество.
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Наши преимущества
|Доставка товара до машины и до дома.
|Проверенные поставщики. Гарантия на товары. Сертифицированная продукция.
|Профессиональная консультация.
|Покупка товара через интернет-магазин.
|Особые условия для профессионалов.
|Подарочные карты и бонусная система.
|Приобретение товара в кредит.
|Широкий ассортимент электрики. Поставка товаров под заказ.