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ООО «Электропартнер»
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ИНН: 2463073930Проверить компанию
Контакты:
660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2.-Я. Геологическая, д. 32
+7(391)... Показать телефон
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ООО «Электропартнер»
Компания ООО «Электропартнер» динамично развивается и успешно работает на рынке электротехнического оборудования Красноярского края с 2005г.
Стратегические цели компании: максимальное удовлетворение запросов потребителя, закрепление имиджа надежного партнера.
ООО «Электропартнер» - надежный поставщик электротехнической продукции. Мы работаем непосредственно с производителями (светотехнических изделий, низковольтного и высоковольтного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, систем проводки кабеля, электрощитовым, сварочным оборудованием и т.д.), являемся субдилерами IEK, EKF, VARTON, ASD, Navigator, поэтому можем обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.
Нашими клиентами являются:
- строительные и монтажные организации;
- различные промышленные предприятия;
- коммунальные службы;
- предприниматели и частные лица.
Ассортимент продукции, представленный на сайте, поможет Вам выбрать интересующий товар. В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы ответить на вопросы и предоставить интересующую информацию о товаре. Компания ООО «Электропартнер» создана для того чтобы Вам было максимально удобно приобретать продукцию электротехнического назначения.
ООО «Электропартнер» предлагает полную комплектацию Ваших заявок!
Преимущества компании ООО «Электропартнер»:
- приемлемые цены;
- гибкая система скидок;
- наличие складской базы;
- быстрая доставка;
- работа за наличный и безналичный расчет;
- возможна рассрочка платежа.
Мы приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Готовы рассмотреть Ваши предложения.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
(391) 288-65-25, 268-21-75, 246-32-89, 242-07-04, 241-54-07
ООО «Электропартнер» - сотрудничество, ведущее к успеху!
Стратегические цели компании: максимальное удовлетворение запросов потребителя, закрепление имиджа надежного партнера.
ООО «Электропартнер» - надежный поставщик электротехнической продукции. Мы работаем непосредственно с производителями (светотехнических изделий, низковольтного и высоковольтного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, систем проводки кабеля, электрощитовым, сварочным оборудованием и т.д.), являемся субдилерами IEK, EKF, VARTON, ASD, Navigator, поэтому можем обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.
Нашими клиентами являются:
- строительные и монтажные организации;
- различные промышленные предприятия;
- коммунальные службы;
- предприниматели и частные лица.
Ассортимент продукции, представленный на сайте, поможет Вам выбрать интересующий товар. В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы ответить на вопросы и предоставить интересующую информацию о товаре. Компания ООО «Электропартнер» создана для того чтобы Вам было максимально удобно приобретать продукцию электротехнического назначения.
ООО «Электропартнер» предлагает полную комплектацию Ваших заявок!
Преимущества компании ООО «Электропартнер»:
- приемлемые цены;
- гибкая система скидок;
- наличие складской базы;
- быстрая доставка;
- работа за наличный и безналичный расчет;
- возможна рассрочка платежа.
Мы приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
Готовы рассмотреть Ваши предложения.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
(391) 288-65-25, 268-21-75, 246-32-89, 242-07-04, 241-54-07
ООО «Электропартнер» - сотрудничество, ведущее к успеху!