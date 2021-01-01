Компания ООО «Электропартнер» динамично развивается и успешно работает на рынке электротехнического оборудования Красноярского края с 2005г.

Стратегические цели компании: максимальное удовлетворение запросов потребителя, закрепление имиджа надежного партнера.

ООО «Электропартнер» - надежный поставщик электротехнической продукции. Мы работаем непосредственно с производителями (светотехнических изделий, низковольтного и высоковольтного оборудования, кабельно-проводниковой продукции, систем проводки кабеля, электрощитовым, сварочным оборудованием и т.д.), являемся субдилерами IEK, EKF, VARTON, ASD, Navigator, поэтому можем обеспечить оптимальное соотношение цены и качества.



Нашими клиентами являются:



- строительные и монтажные организации;

- различные промышленные предприятия;

- коммунальные службы;

- предприниматели и частные лица.



Ассортимент продукции, представленный на сайте, поможет Вам выбрать интересующий товар. В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые всегда готовы ответить на вопросы и предоставить интересующую информацию о товаре. Компания ООО «Электропартнер» создана для того чтобы Вам было максимально удобно приобретать продукцию электротехнического назначения.



ООО «Электропартнер» предлагает полную комплектацию Ваших заявок!



Преимущества компании ООО «Электропартнер»:



- приемлемые цены;

- гибкая система скидок;

- наличие складской базы ;

- быстрая доставка;

- работа за наличный и безналичный расчет;

- возможна рассрочка платежа.



Мы приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!

Готовы рассмотреть Ваши предложения.



Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:

(391) 288-65-25, 268-21-75, 246-32-89, 242-07-04, 241-54-07



ООО «Электропартнер» - сотрудничество, ведущее к успеху!



