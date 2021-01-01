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    ООО «Электропартнер»

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    ИНН: 2463073930

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    Контакты:

    InsideP_2 660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2.-Я. Геологическая, д. 32

    InsideP_2 +7(391)... Показать телефон

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    ООО «Электропартнер»

    Компания ООО «Электропартнер» динамично развивается и успешно работает на рынке электротехнического оборудования Красноярского края с 2005г.
    Стратегические цели компании: максимальное удовлетворение запросов потребителя, закрепление имиджа надежного партнера.
    ООО «Электропартнер» - надежный поставщик электротехнической продукции. Мы работаем непосредственно с производителями (светотехнических изделий,  низковольтного и высоковольтного оборудования, кабельно-проводниковой продукции,  систем проводки кабеля, электрощитовым, сварочным оборудованием и т.д.), являемся субдилерами IEK, EKF, VARTON, ASD, Navigator, поэтому можем обеспечить оптимальное соотношение цены и качества. 

    Нашими клиентами являются:

    строительные и монтажные организации;
    различные промышленные предприятия;
    коммунальные службы;
    предприниматели и частные лица.
    Ассортимент продукции, представленный на сайте, поможет Вам выбрать интересующий товар. В компании работают высококвалифицированные специалисты, которые  всегда готовы ответить на вопросы и предоставить интересующую информацию о товаре. Компания  ООО «Электропартнер» создана для того чтобы Вам было максимально удобно приобретать продукцию электротехнического назначения.   

    ООО «Электропартнер» предлагает полную комплектацию Ваших заявок!

    Преимущества компании ООО «Электропартнер»:
    - приемлемые цены;
    - гибкая система скидок;
    - наличие складской базы;
    - быстрая доставка;
    - работа за наличный и безналичный расчет;
    - возможна рассрочка платежа.

    Мы приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству!
    Готовы рассмотреть Ваши  предложения.

    Более подробную информацию Вы можете получить по телефонам:
    (391) 288-65-25, 268-21-75,   246-32-89,   242-07-04,   241-54-07

    ООО «Электропартнер» - сотрудничество, ведущее к успеху!


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