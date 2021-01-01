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    ООО «Электропрофи-НК»

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    ИНН: 4217144823

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    Контакты:

    InsideP_2 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова (центральный Р.-Н), д. 102, оф. 211

    InsideP_2 +7(903)... Показать телефон

    InsideP_2 alexey@... Показать email

    InsideP_2 kabel42... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Электропрофи-НК»

    Преимущества работы с нами: 
    • Широчайший ассортимент
    • Конкурентные цены
    • Быстрая обработка заказов
    • Доставка "до двери"
    • Квалифицированная помощь

    Основная цель деятельности Компании - удовлетворение любой потребности  Потребителя.  Для этого мы: 
    • Поможем выбрать оптимальный вариант комплектации Заказа;
    • При необходимости получим консультации и рекомендации у Партнеров - поставщиков;
    • Решим вопросы по Доставке;
    • Максимально быстро и качественно выполним поставку Заказчику.
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