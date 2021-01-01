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ООО «Электропрофи-НК»
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ИНН: 4217144823Проверить компанию
Контакты:
654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова (центральный Р.-Н), д. 102, оф. 211
+7(903)... Показать телефон
alexey@... Показать email
kabel42... Показать сайт
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ООО «Электропрофи-НК»
Преимущества работы с нами:
Основная цель деятельности Компании - удовлетворение любой потребности Потребителя. Для этого мы:
- Широчайший ассортимент
- Конкурентные цены
- Быстрая обработка заказов
- Доставка "до двери"
- Квалифицированная помощь
Основная цель деятельности Компании - удовлетворение любой потребности Потребителя. Для этого мы:
- Поможем выбрать оптимальный вариант комплектации Заказа;
- При необходимости получим консультации и рекомендации у Партнеров - поставщиков;
- Решим вопросы по Доставке;
- Максимально быстро и качественно выполним поставку Заказчику.