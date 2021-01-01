Поставщик комплексных решений и электрооборудования



Elektroskandia Rus представляет в России Группу Rexel — эксперта в области многоканальной дистрибуции для мира энергетики.

Rexel поддерживает своих профессиональных клиентов устойчивыми и инновационными решениями, где бы клиенты ни находились.

