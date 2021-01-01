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ООО «Электроскандия Рус»
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ИНН: 7806427584Проверить компанию
Контакты:
195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1 литер а, пом. 25н
+7(812)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «Электроскандия Рус»
|КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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Компания ООО «Электроскандия Рус»
входит в группу Rexel – мирового лидера оптовой торговли электроматериалами.
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Поставщик комплексных решений и электрооборудования
Elektroskandia Rus представляет в России Группу Rexel — эксперта в области многоканальной дистрибуции для мира энергетики.
Rexel поддерживает своих профессиональных клиентов устойчивыми и инновационными решениями, где бы клиенты ни находились.
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Нашим клиентам
- Строительно-монтажным организациям
- Промышленным предприятиям
- ОЕМ-предприятиям-сборщикам электрощитов
- Инвесторам, генподрядчикам и проектировщикам
- Торговым предприятиям