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    ООО «Электроскандия Рус»

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    ИНН: 7806427584

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    Контакты:

    InsideP_2 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1 литер а, пом. 25н

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

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    ООО «Электроскандия Рус»



     5d137fc1bdf427cec35b4c3625a18115.png     КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 


    Компания ООО «Электроскандия Рус»
    входит в группу Rexel – мирового лидера оптовой торговли электроматериалами.

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    Поставщик комплексных решений и электрооборудования

    Elektroskandia Rus представляет в России Группу Rexel — эксперта в области многоканальной дистрибуции для мира энергетики.
    Rexel поддерживает своих профессиональных клиентов устойчивыми и инновационными решениями, где бы клиенты ни находились.
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    Нашим клиентам

    -  Строительно-монтажным организациям

    -  Промышленным предприятиям

    -  ОЕМ-предприятиям-сборщикам электрощитов

    -  Инвесторам, генподрядчикам и проектировщикам

    -  Торговым предприятиям


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