Гарантия №1 ООО «ЭлектроСнаб» работает на рынке кабельной продукции более двенадцати лет и выполняет поставки таким известным компаниям, как «Торговый Дом «Лукойл», «Роснефть-Автоматика» , «ОКБМ Африкантов», «Волгателеком», «Татэлектромонтаж», «Салаватнефтеоргсинтез», «Химпром», «Казметрострой», «Волжское пароходство» и ещё более чем 300 компаниям.



Гарантия №2 В собственности компании находится офис площадью более 200 кв.м, складское помещение площадью более 5000 кв.м, погрузчики и складское оборудование. А на складе находится товар, не обременённый залоговыми обязательствами. Нам есть, чем ответить по своим обязательствам.



Гарантия №3 Мы готовы разделить риск с нашими клиентами пополам. Мы можем предложить условия по оплате 50/30/20. Предоплата — 50%, доплата — 30% по факту изготовления и оставшиеся 20% — по факту поставки продукции потребителю. В данном случае потребитель оплатит товар полностью, только убедившись в его высоком качестве.



Гарантия №4 Опыт и квалификация наших сотрудников исключает «кривую» поставку в плане ассортимента и качества.



Гарантия №5 Мы гордимся незапятнанной историей работы. У нас не было судебных разбирательств по поводу и без повода, что можно проверить на сайтах Арбитражного суда и Службы Судебных Приставов.



Мы знаем, что Вы изучите предложения массы поставщиков, прежде чем что-то купить. И это правильно, ведь мы и сами так же поступаем. Поэтому, как только Вы закончите поиски, звоните нам со всеми ценами и условиями, и мы расскажем, почему именно наше предложение — лучший вариант для Вас.