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    ООО «ЭлектроТехПром»

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    ИНН: 7717546131

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    Контакты:

    InsideP_2 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 8, строение 1, этаж 1 пом. Х оф. 131

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    • Контакты

    ООО «ЭлектроТехПром»

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    Мы за надежный контакт!
    Электрический и человеческий!




    +7 (495) 620-58-69
    info@etpm.ru


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    О компании

    Группа компаний ООО «Электротехпром» - это динамично развивающийся комплексный поставщик кабельно-проводниковой, электротехнической продукции для предприятий различных отраслей Российской экономики.

    За время работы накоплен большой опыт успешной работы с металлургическими предприятиями , предприятиями нефте-газового комплекса, химической промышленности, строительными предприятиями страны. Установлены долгосрочные отношения с крупнейшими производителями кабельной продукции, что подтверждено дилерскими сертификатами, свидетельствами о партнерстве, о продвижении продукции.
    Большой перечень предприятий — изготовителей, с которыми работает наша компания позволяет полностью обеспечить наших потребителей всей номенклатурой кабельно-проводниковой продукции как российского, так и зарубежного производства. 

    Если в представленном ниже списке Вы не нашли необходимый продукт - позвоните нам и мы с радостью Вас проконсультируем и обязательно найдём то, что Вам нужно. 


    10 причин работать с нами
     

    - Опыт работы на кабельном рынке более 15 лет

    - Предоставляем отсрочку платежа постоянным клиентам

    - Постоянное складское наличие ходовой продукции

    - Мы поставляем только качественную и сертифицированную кабельную продукцию

    - Оперативная отгрузка из наличия

    - Тщательная обработка заявок в полном объеме

    - Гибкая система скидок

    - Работаем по всей России

    - Поставка широкого диапазона кабельной продукции от самых ходовых до эксклюзивных марок

    - Доставка в любую точку России


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