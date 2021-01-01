ООО «ЭлектроТехПром»
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ИНН: 7717546131Проверить компанию
Контакты:
117246, г. Москва, проезд Научный, д. 8, строение 1, этаж 1 пом. Х оф. 131
+7(495)... Показать телефон
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- Контакты
ООО «ЭлектроТехПром»
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Мы за надежный контакт!
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+7 (495) 620-58-69
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О компании
Группа компаний ООО «Электротехпром» - это динамично развивающийся комплексный поставщик кабельно-проводниковой, электротехнической продукции для предприятий различных отраслей Российской экономики.
За время работы накоплен большой опыт успешной работы с металлургическими предприятиями , предприятиями нефте-газового комплекса, химической промышленности, строительными предприятиями страны. Установлены долгосрочные отношения с крупнейшими производителями кабельной продукции, что подтверждено дилерскими сертификатами, свидетельствами о партнерстве, о продвижении продукции.
Если в представленном ниже списке Вы не нашли необходимый продукт - позвоните нам и мы с радостью Вас проконсультируем и обязательно найдём то, что Вам нужно.
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10 причин работать с нами
- Опыт работы на кабельном рынке более 15 лет
- Предоставляем отсрочку платежа постоянным клиентам
- Постоянное складское наличие ходовой продукции
- Мы поставляем только качественную и сертифицированную кабельную продукцию
- Оперативная отгрузка из наличия
- Тщательная обработка заявок в полном объеме
- Гибкая система скидок
- Работаем по всей России
- Поставка широкого диапазона кабельной продукции от самых ходовых до эксклюзивных марок
- Доставка в любую точку России