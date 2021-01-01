О компании

Группа компаний ООО «Электротехпром» - это динамично развивающийся комплексный поставщик кабельно-проводниковой, электротехнической продукции для предприятий различных отраслей Российской экономики.

За время работы накоплен большой опыт успешной работы с металлургическими предприятиями , предприятиями нефте-газового комплекса, химической промышленности, строительными предприятиями страны. Установлены долгосрочные отношения с крупнейшими производителями кабельной продукции, что подтверждено дилерскими сертификатами, свидетельствами о партнерстве, о продвижении продукции.

Большой перечень предприятий — изготовителей, с которыми работает наша компания позволяет полностью обеспечить наших потребителей всей номенклатурой кабельно-проводниковой продукции как российского, так и зарубежного производства.

Если в представленном ниже списке Вы не нашли необходимый продукт - позвоните нам и мы с радостью Вас проконсультируем и обязательно найдём то, что Вам нужно.