Компания «Электротехпром» была основана в далеком 1999 году. К 2003 году предприятие расширилось до 3-х компаний и образовался Холдинг "Электротехпром": "Электротехпром" (специализация на кабельно-проводниковой продукции, производстве низковольтного комплектного оборудования, электрощитовых изделий, шкафов управления, автоматики, и комплекс электромонтажных работ), "Промэнерго" (комплектация электрооборудованием). Деятельность всех подразделений помогает оперативно решать целый комплекс задач, поставленных заказчиками: закрыть потребность в кабельной продукции, в электротехническом оборудовании, а также предлагать услуги по электромонтажу любой сложности.





Благодаря Вам, нашим заказчиками, компания интенсивно развивалась. И к 2011 году Холдинг "Электротехпром" вошел в 4-ку крупнейших организаций в электротехнической отрасли Пермского края.

В 2014 году было принято решение запустить производство электрощитового оборудования и комплектных трансформаторных подстанций. Открытие, сертификация и первые единицы готовой продукции - всем этим мы могли похвастаться уже к августу 2015-го. Нашим первым заказчиком стало ЗАО "Каспийский Трубопроводный Консорциум".

Сегодня мы с гордостью заявляем, что оборудование, произведенное под торговой маркой «Электротехпром», эксплуатируется на объектах таких компаний, как ООО «Лукойл-Энергоинжиниринг», ПАО "Уралкалий", МРСК Урала и Сибири, ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум», ОАО АК «Алроса», ОАО «Новатэк», ПАО "Выксунский Металлургический Завод", и многих других.



Будем очень рады, если и Вы сможете оценить качество работ,

сделанных под торговой маркой "Электротехпром".​

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству.