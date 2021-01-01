ООО «ЭлеТех»
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Контакты:
г Пермь, ул Космонавта Беляева, д 56, оф 61
+7(342)... Показать телефон
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ООО «ЭлеТех»
Компания ООО «Элетех» — это коллектив профессионалов кабельной отрасли, опыт с 1998 года на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Свою деятельность компания начала с поставок обмоточных проводов на ремонтные предприятия по Уральскому и Сибирскому регионам.
На данный момент компания расширила географию поставок по всей России и странам СНГ. Сегодня компания ООО «Элетех» реализует крупнейший ассортимент кабельно-проводниковой продукции, электротехнической продукции.
В приоритете компании стоят задачи:
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Решать самые сложные задачи своих клиентов;
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Работать открыто и честно;
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Расти и преуспевать в своем деле.
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Наша продукция
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На сегодняшний день мы реализуем более 20 000 маркоразмеров кабельной продукции, более 300 000 позиций электротехнических товаров. Мы доверяем только проверенным временем производителям с надежной репутацией и сертификатами качества установленного образца.
Кабель / Провод
- Кабели силовые для стационарной прокладки ВВГ (нг, нг-LS), ВБбШв, АВВГ, АВБбШв и т.п. (Производство: ЭМ-кабель, Промкабель, Кабекс, Провод-К);
- Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ААБл, ААШв, АСБл и т.п. (Производство: Камкабель, Южкабель, Москабель, Сарансккабель);
- Кабели и провода для нестационарной прокладки КГ, КГ-ХЛ, РПШ, РКГМ и т.п. (Производство Рыбинсккабель, Конкорд, ХК Кабельный Альянс);
- Кабели контрольные КВВГ (нг, нг-LS), КВВГЭ (нг, нг-LS), КВБбШв, АКВВГ и т.п. (Производство Кабекс, Провод-К, Белроскабель, Металлист);
- Провода для воздушных линий электропередач СИП-2, СИП-3, СИП-4, А, АС и т.п. (Производство Эм-кабель, Цветлит, Камкабель, Промкабель);
- Провода и шнуры различного назначения ПВ-1, ПВ-3, АПВ, ПВС, ШВВП и т.п. (Производство Кабекс, Томсккабель, Провод-К);
- Обмоточные провода с различными типами изоляции (производство Камкабель, Микропровод, Холдинг Кабельный Альянс, Москабель);
- Другая кабельно-проводниковая продукция
Электротехническая продукция
Светотехническая продукция (лампы, светильники и т.д.)
Системы для прокладки кабеля
Щитовое оборудование (щиты, шкафы и т.д.)
Электроустановочные изделия (выключатели, розетки)
Электродвигатели (отечественного и зарубежного производства)
Трансформаторы тока
Линии электропередач (опоры, изоляторы, элементы крепления, ограничители напряжения)
Услуги
- Комплектование заявки любой сложности;
- Доставка до объекта;
- Профессиональные консультации;
- Размещение под производство = короткие сроки изготовления;
- Отмотка кабеля от 1 метра;
6 причин работать с нами
- Более 800 постоянных клиентов, с которыми мы работаем каждый день;
- Более 50 000 номенклатурных позиций в наличии;
- Свой коммерческий транспорт = минимальное время доставки / бесплатная доставка до ТК;
- Цены производителя
- Высококвалифицированный персонал = профессиональные консультации.
- Комплексный поставщик = сделаем Вашу работу за Вас