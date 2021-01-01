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    ООО «ЭлеТех»

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    ИНН: 5905299932

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    Контакты:

    InsideP_2 г Пермь, ул Космонавта Беляева, д 56, оф 61

    InsideP_2 +7(342)... Показать телефон

    InsideP_2 rav@ele... Показать email

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    ООО «ЭлеТех»

    Компания ООО «Элетех» — это коллектив профессионалов кабельной отрасли, опыт с 1998 года на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Свою деятельность компания начала с поставок обмоточных проводов на ремонтные предприятия по Уральскому и Сибирскому регионам.

    На данный момент компания расширила географию поставок по всей России и странам СНГ. Сегодня компания ООО «Элетех» реализует крупнейший ассортимент кабельно-проводниковой продукции, электротехнической продукции.

    В приоритете компании стоят задачи:

    • Решать самые сложные задачи своих клиентов;
    • Работать открыто и честно; 
    • Расти и преуспевать в своем деле. 
    • Наша продукция 
    • На сегодняшний день мы реализуем более 20 000 маркоразмеров кабельной продукции, более 300 000 позиций электротехнических товаров. Мы доверяем только проверенным временем производителям с надежной репутацией и сертификатами качества установленного образца.

    Кабель / Провод

    • Кабели силовые для стационарной прокладки ВВГ (нг, нг-LS), ВБбШв, АВВГ, АВБбШв и т.п. (Производство: ЭМ-кабель, Промкабель, Кабекс, Провод-К);
    • Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ААБл, ААШв, АСБл и т.п. (Производство: Камкабель, Южкабель, Москабель, Сарансккабель);
    • Кабели и провода для нестационарной прокладки КГ, КГ-ХЛ, РПШ, РКГМ и т.п. (Производство Рыбинсккабель, Конкорд, ХК Кабельный Альянс);
    • Кабели контрольные КВВГ (нг, нг-LS), КВВГЭ (нг, нг-LS), КВБбШв, АКВВГ и т.п. (Производство Кабекс, Провод-К, Белроскабель, Металлист);
    • Провода для воздушных линий электропередач СИП-2, СИП-3, СИП-4, А, АС и т.п. (Производство Эм-кабель, Цветлит, Камкабель, Промкабель);
    • Провода и шнуры различного назначения ПВ-1, ПВ-3, АПВ, ПВС, ШВВП и т.п. (Производство Кабекс, Томсккабель, Провод-К);
    • Обмоточные провода с различными типами изоляции (производство Камкабель, Микропровод, Холдинг Кабельный Альянс, Москабель);
    • Другая кабельно-проводниковая продукция

    Электротехническая продукция

    Светотехническая продукция (лампы, светильники и т.д.)
    Системы для прокладки кабеля
    Щитовое оборудование (щиты, шкафы и т.д.)
    Электроустановочные изделия (выключатели, розетки)
    Электродвигатели (отечественного и зарубежного производства)
    Трансформаторы тока
    Линии электропередач (опоры, изоляторы, элементы крепления, ограничители напряжения)

    Услуги

    • Комплектование заявки любой сложности;
    • Доставка до объекта;
    • Профессиональные консультации;
    • Размещение под производство = короткие сроки изготовления;
    • Отмотка кабеля от 1 метра;

    6 причин работать с нами

    • Более 800 постоянных клиентов, с которыми мы работаем каждый день;
    • Более 50 000 номенклатурных позиций в наличии;
    • Свой коммерческий транспорт = минимальное время доставки / бесплатная доставка до ТК;
    • Цены производителя
    • Высококвалифицированный персонал = профессиональные консультации.
    • Комплексный поставщик = сделаем Вашу работу за Вас

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