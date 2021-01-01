Компания ООО «Элетех» — это коллектив профессионалов кабельной отрасли, опыт с 1998 года на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции. Свою деятельность компания начала с поставок обмоточных проводов на ремонтные предприятия по Уральскому и Сибирскому регионам.

На данный момент компания расширила географию поставок по всей России и странам СНГ. Сегодня компания ООО «Элетех» реализует крупнейший ассортимент кабельно-проводниковой продукции, электротехнической продукции.

В приоритете компании стоят задачи:

Решать самые сложные задачи своих клиентов;

Работать открыто и честно;

Расти и преуспевать в своем деле.

Наша продукция

На сегодняшний день мы реализуем более 20 000 маркоразмеров кабельной продукции, более 300 000 позиций электротехнических товаров. Мы доверяем только проверенным временем производителям с надежной репутацией и сертификатами качества установленного образца.

Кабель / Провод

Кабели силовые для стационарной прокладки ВВГ (нг, нг-LS), ВБбШв, АВВГ, АВБбШв и т.п. (Производство: ЭМ-кабель, Промкабель, Кабекс, Провод-К);

Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией ААБл, ААШв, АСБл и т.п. (Производство: Камкабель, Южкабель, Москабель, Сарансккабель);

Кабели и провода для нестационарной прокладки КГ, КГ-ХЛ, РПШ, РКГМ и т.п. (Производство Рыбинсккабель, Конкорд, ХК Кабельный Альянс);

Кабели контрольные КВВГ (нг, нг-LS), КВВГЭ (нг, нг-LS), КВБбШв, АКВВГ и т.п. (Производство Кабекс, Провод-К, Белроскабель, Металлист);

Провода для воздушных линий электропередач СИП-2, СИП-3, СИП-4, А, АС и т.п. (Производство Эм-кабель, Цветлит, Камкабель, Промкабель);

Провода и шнуры различного назначения ПВ-1, ПВ-3, АПВ, ПВС, ШВВП и т.п. (Производство Кабекс, Томсккабель, Провод-К);

Обмоточные провода с различными типами изоляции (производство Камкабель, Микропровод, Холдинг Кабельный Альянс, Москабель);

Другая кабельно-проводниковая продукция

Электротехническая продукция

Светотехническая продукция (лампы, светильники и т.д.)

Системы для прокладки кабеля

Щитовое оборудование (щиты, шкафы и т.д.)

Электроустановочные изделия (выключатели, розетки)

Электродвигатели (отечественного и зарубежного производства)

Трансформаторы тока

Линии электропередач (опоры, изоляторы, элементы крепления, ограничители напряжения)

Услуги

Комплектование заявки любой сложности;

Доставка до объекта;

Профессиональные консультации;

Размещение под производство = короткие сроки изготовления;

Отмотка кабеля от 1 метра;

6 причин работать с нами