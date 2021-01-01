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ООО «ЭлСиб»
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ИНН: 1901120697Проверить компанию
Контакты:
655017, Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая 32
+7(913)... Показать телефон
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ООО «ЭлСиб»
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Большой выбор
В наличии более 5000 наименований товара
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Качество
Мы сотрудничаем с лучшими заводами
производителями России (Feron, Эра, Chint и т.д.)
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Скидки
Предоставление скидок постоянным клиентам
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Гарантия
Наличие гарантии на товар до 1 года