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    ООО «ЭлСиб»

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    ИНН: 1901120697

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    Контакты:

    InsideP_2 655017, Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая 32

    InsideP_2 +7(913)... Показать телефон

    InsideP_2 elsib-a... Показать email

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    ООО «ЭлСиб»

    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



     1.jpg   Большой выбор
    В наличии более 5000 наименований товара     		     3.jpg  
    Качество
    Мы сотрудничаем с лучшими заводами 
    производителями России (Feron, Эра, Chint и т.д.)
                   
                   
     2.jpg   Скидки     
    Предоставление скидок постоянным клиентам     		     4.jpg   Гарантия
    Наличие гарантии на товар до 1 года





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