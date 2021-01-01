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    ООО «ЭмальПровод»

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    ИНН: 6615000091

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    Контакты:

    InsideP_2 624350, Свердловская область, г. Качканар, тер. Промплощадка

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    ООО «ЭмальПровод»

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМАЛЬПРОВОД» -

    ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ


    История предприятия началась в 1990 году с создания участка по производству эмалированных проводов. На сегодняшний день ООО «Эмальпровод» – единственное в Свердловской области и Уральском регионе предприятие по выпуску обмоточных эмальпроводов.


    Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции предприятия «Эмальпровод» составляет более 1 000 маркоразмеров и включает:

    • Обмоточные провода с эмалевой изоляцией 
    • Обмоточные провода со стекловолокнистой изоляцией
    • Проволока медная прямоугольная
    • Проволока медная круглая
    • Шины медные

    Одной из главных задач предприятия «Эмальпровод» является управление качеством выпускаемой продукции и заключается в процессном подходе к системе управления: от выбора поставщиков сырья и материалов до обработки информации об удовлетворенности потребителей. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 (IEC).

    Концепция технического развития предприятия включает планомерное техническое перевооружение производства, освоение современных технологий и материалов, расширение номенклатуры восстребованной рынком продукции, снижение затрат на производство продукции и улучшение её качества. В рамках технического развития в 2008 году на предприятии реализован проект по замене всех эмальагрегатов. В 2013 году введена в эксплуатацию новая линия по производству проводов прямоугольного сечения в стеклоизоляции.

    Производство эмальпроводов осуществляется на пяти эмальагрегатах австрийской фирмы MAG. Контроль и качество обеспечено собственной лабораторией марки MAG Ecotester/

    Основными принципами работы «Эмальпровод» являются: полное исполнение договорных обязательств; индивидуальный качественный подход к клиенту и гибкая ценовая политика.

    На сегодняшний день предприятие осуществляет поставки проудкции во все регионы Российской Федерации, а также экспортирует в страны Ближнего Зарубежья.


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