ООО «ЭмальПровод»
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624350, Свердловская область, г. Качканар, тер. Промплощадка
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ООО «ЭмальПровод»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМАЛЬПРОВОД» -
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ РОССИИ
История предприятия началась в 1990 году с создания участка по производству эмалированных проводов. На сегодняшний день ООО «Эмальпровод» – единственное в Свердловской области и Уральском регионе предприятие по выпуску обмоточных эмальпроводов.
Номенклатурный перечень кабельно-проводниковой продукции предприятия «Эмальпровод» составляет более 1 000 маркоразмеров и включает:
- Обмоточные провода с эмалевой изоляцией
- Обмоточные провода со стекловолокнистой изоляцией
- Проволока медная прямоугольная
- Проволока медная круглая
- Шины медные
Одной из главных задач предприятия «Эмальпровод» является управление качеством выпускаемой продукции и заключается в процессном подходе к системе управления: от выбора поставщиков сырья и материалов до обработки информации об удовлетворенности потребителей. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 (IEC).
Концепция технического развития предприятия включает планомерное техническое перевооружение производства, освоение современных технологий и материалов, расширение номенклатуры восстребованной рынком продукции, снижение затрат на производство продукции и улучшение её качества. В рамках технического развития в 2008 году на предприятии реализован проект по замене всех эмальагрегатов. В 2013 году введена в эксплуатацию новая линия по производству проводов прямоугольного сечения в стеклоизоляции.
Производство эмальпроводов осуществляется на пяти эмальагрегатах австрийской фирмы MAG. Контроль и качество обеспечено собственной лабораторией марки MAG Ecotester/
Основными принципами работы «Эмальпровод» являются: полное исполнение договорных обязательств; индивидуальный качественный подход к клиенту и гибкая ценовая политика.
На сегодняшний день предприятие осуществляет поставки проудкции во все регионы Российской Федерации, а также экспортирует в страны Ближнего Зарубежья.