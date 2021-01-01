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    ООО «Энергия»

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    ИНН: 6319710422

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    Контакты:

    InsideP_2 443092, Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 127

    InsideP_2 +7(846)... Показать телефон

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    ООО «Энергия»

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    Компания «Энергия» специализируется на решении задач комплексных поставок для энергетики.

    Основной профиль деятельности нашей компании - это комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции и электрооборудования из наличия и под заказ, комплектование объектов строительства
    электротехнической и кабельно-проводниковой продукцией "под ключ"

    Мы осуществляем прямые поставки в любых объемах и в кратчайшие сроки с заводов-изготовителей по согласованным ценам.

    - предоставляем конкурентные цены на интересующую Вас продукцию.
    - организовываем за счет собственных средств доставку до места разгрузки.



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