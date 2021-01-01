Компания «Энергия» специализируется на решении задач комплексных поставок для энергетики.



Основной профиль деятельности нашей компании - это комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции и электрооборудования из наличия и под заказ, комплектование объектов строительства

электротехнической и кабельно-проводниковой продукцией "под ключ"



Мы осуществляем прямые поставки в любых объемах и в кратчайшие сроки с заводов-изготовителей по согласованным ценам.



- предоставляем конкурентные цены на интересующую Вас продукцию.

- организовываем за счет собственных средств доставку до места разгрузки.