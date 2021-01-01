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ООО «Энергия»
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ИНН: 6319710422Проверить компанию
Контакты:
443092, Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 127
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ООО «Энергия»
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Компания «Энергия» специализируется на решении задач комплексных поставок для энергетики.
Основной профиль деятельности нашей компании - это комплексные поставки кабельно-проводниковой продукции и электрооборудования из наличия и под заказ, комплектование объектов строительства
электротехнической и кабельно-проводниковой продукцией "под ключ"
Мы осуществляем прямые поставки в любых объемах и в кратчайшие сроки с заводов-изготовителей по согласованным ценам.
- предоставляем конкурентные цены на интересующую Вас продукцию.
- организовываем за счет собственных средств доставку до места разгрузки.