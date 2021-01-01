ООО «Энерго»

с 2004г. успешно работает на рынке комплексных поставок электрооборудования и в настоящее время является одним из ведущих и надежных поставщиков электротехнической продукции не только в Уральском регионе, но и в России.

Благодаря партнерским отношениям, и складским запасам, насчитывающим более 3 тысяч позиций, мы можем скомплектовать заказ любой сложности, от розеток и выключателей, до оборудования среднего напряжения с максимальным сервисом и в минимальные сроки.

Мы стремимся к комплексному обслуживанию наших деловых партнеров, поэтому важным направлением нашей деятельности является проектирование, комплектация и сборка щитов по техническому заданию заказчика. Сегодня наши знания и опыт позволяют предлагать Вам наиболее подходящие и максимально адаптированные решения для предприятий металлургии, машиностоения, пищевой промышленности, ЖКХ, гражданского строительства и инфраструктуры.