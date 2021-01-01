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    ООО «Энергокомплекс»

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    ИНН: 0274920514

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    Контакты:

    InsideP_2 450074, Башкортостан республика, г. Уфа, ул. Кузнецовский затон, 30

    InsideP_2 +7(347)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «Энергокомплекс»

     Логотип1 (2).png ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
    КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
    +7 (347) 279-85-88; +7 (347) 279-85-47
    energoaktive@gmail.com

    Мы клиентоориентированная компания занимающаяся комплексными поставками электротехники на все виды объектов строительства, обратившись к нам вы всегда получите наивысший сервис обслуживания, оптимальные сроки поставки и лучшую цену.


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    Почему мы?
    Индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативная логистика, возможность сотрудничества с отсрочкой платежа, широкий ассортимент позволяющий осуществлять комплексную поставку на объекты строительства.
    Высокое качество продукции по доступной цене. 

    Гарантии
    Вся продукция поставляемая компанией ООО "ЭнергоКомлекс" имеет все необходимые сертификаты соответствия, и соответствует всем стандартам качества.
    Мы так же готовы предложить расширенные гарантийные обязательства по ряду позиций. 


     

    Звоните: 279-85-88;  Пишите: energoaktive@gmail.com 

    Приезжайте: Уфа, Кузнецкий затон, 30



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