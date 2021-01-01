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ООО «Энергокомплекс»
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ИНН: 0274920514Проверить компанию
Контакты:
450074, Башкортостан республика, г. Уфа, ул. Кузнецовский затон, 30
+7(347)... Показать телефон
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- О компании
- Контакты
ООО «Энергокомплекс»
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ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
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+7 (347) 279-85-88; +7 (347) 279-85-47
energoaktive@gmail.com
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Мы клиентоориентированная компания занимающаяся комплексными поставками электротехники на все виды объектов строительства, обратившись к нам вы всегда получите наивысший сервис обслуживания, оптимальные сроки поставки и лучшую цену.
|Почему мы?
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Индивидуальный подход к каждому клиенту, оперативная логистика, возможность сотрудничества с отсрочкой платежа, широкий ассортимент позволяющий осуществлять комплексную поставку на объекты строительства.
Высокое качество продукции по доступной цене.
|Гарантии
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Вся продукция поставляемая компанией ООО "ЭнергоКомлекс" имеет все необходимые сертификаты соответствия, и соответствует всем стандартам качества.
Мы так же готовы предложить расширенные гарантийные обязательства по ряду позиций.
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Звоните: 279-85-88; Пишите: energoaktive@gmail.com
Приезжайте: Уфа, Кузнецкий затон, 30