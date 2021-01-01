ООО «ЭнергоТорг»
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ИНН: 6732142854Проверить компанию
Контакты:
214005, Смоленская область, город Смоленск, Ново-Московская улица, дом 7, офис 1
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ООО «ЭнергоТорг»
Мы - официальные ДИЛЕРЫ:
NEWLed-Светотроника (г. С.-Петербург), DIORA (г. Томск), ЭТК ЭНЕРГИЯ (г. Москва).
Наши партнёры:
СаранскКабель, ИркутскКабель, КОНКОРД, МКМ (МосКабельМет), ПО Энергокомплект (г. Витебск), IEK, ABB, Schneider Electric.
Принципы работы нашей компании основаны на качественной и максимально удобной работе с покупателями по поставке кабельной и электротехнической продукции.
Мы делаем расчёты экономической окупаемости светодиодного оборудования и разрабатываем программу наиболее быстрого и выгодного перехода (замены) с устаревших источников света на светодиодное освещение.
Мы представляем клиентам широкий спектр светодиодных светильников для офисов, уличного освещения, освещения баннеров и рекламной продукции, торговых и производственных площадей, ландшафтной и декоративной подсветки.
Наши сотрудники консультируют клиентов как на стадии проектирования, так и в процессе строительства объектов.
Помимо этого мы занимаемся опорами освещения, разрабатываем мощные прожекторы и выполняем услуги по электромонтажу оборудования, а также осуществляем генеральный подряд на объекте.
Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш покупатель непременно стал нашим постоянным партнером, а самое главное, чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной!