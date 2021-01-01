



Мы - официальные ДИЛЕРЫ:

NEWLed-Светотроника (г. С.-Петербург), DIORA (г. Томск), ЭТК ЭНЕРГИЯ (г. Москва).



Наши партнёры:

СаранскКабель, ИркутскКабель, КОНКОРД, МКМ (МосКабельМет), ПО Энергокомплект (г. Витебск), IEK, ABB, Schneider Electric.

Принципы работы нашей компании основаны на качественной и максимально удобной работе с покупателями по поставке кабельной и электротехнической продукции.

Мы делаем расчёты экономической окупаемости светодиодного оборудования и разрабатываем программу наиболее быстрого и выгодного перехода (замены) с устаревших источников света на светодиодное освещение.

Мы представляем клиентам широкий спектр светодиодных светильников для офисов, уличного освещения, освещения баннеров и рекламной продукции, торговых и производственных площадей, ландшафтной и декоративной подсветки.

Наши сотрудники консультируют клиентов как на стадии проектирования, так и в процессе строительства объектов.

Помимо этого мы занимаемся опорами освещения, разрабатываем мощные прожекторы и выполняем услуги по электромонтажу оборудования, а также осуществляем генеральный подряд на объекте.



Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш покупатель непременно стал нашим постоянным партнером, а самое главное, чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной!