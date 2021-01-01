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    ООО «ЭнергоТорг»

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    ИНН: 6732142854

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    Контакты:

    InsideP_2 214005, Смоленская область, город Смоленск, Ново-Московская улица, дом 7, офис 1

    InsideP_2 +7(481)... Показать телефон

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «ЭнергоТорг»

    Энерготорг


    Мы - официальные ДИЛЕРЫ: 

    NEWLed-Светотроника (г. С.-Петербург), DIORA (г. Томск), ЭТК ЭНЕРГИЯ (г. Москва).


    Наши партнёры: 

    СаранскКабель, ИркутскКабель, КОНКОРД, МКМ (МосКабельМет), ПО Энергокомплект (г. Витебск), IEK, ABB, Schneider Electric.

    Принципы работы нашей компании основаны на качественной и максимально удобной работе с покупателями по поставке кабельной и электротехнической продукции.

    Мы делаем расчёты экономической окупаемости светодиодного оборудования и разрабатываем программу наиболее быстрого и выгодного перехода (замены) с устаревших источников света на светодиодное освещение.

    Мы представляем клиентам широкий спектр светодиодных светильников для офисов, уличного освещения, освещения баннеров и рекламной продукции, торговых и производственных площадей, ландшафтной и декоративной подсветки. 

    Наши сотрудники консультируют клиентов как на стадии проектирования, так и в процессе строительства объектов.  

    Помимо этого мы занимаемся опорами освещения, разрабатываем мощные прожекторы и выполняем услуги по электромонтажу оборудования, а также осуществляем генеральный подряд на объекте.  

    Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш покупатель непременно стал нашим постоянным партнером, а самое главное, чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной!

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