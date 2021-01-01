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- Доставка по городу и до транспортных компаний собственным транспортом;
- 100% закрываем потребности Клиента по электротехнике и кабельно-проводниковой продукции;
- В штате нашей компании есть квалифицированные электромонтажники, способные качественно и в кратчайшие сроки произвести монтаж на Вашем объекте. Работаем с напряжением до 35 кВ;
- Предоставляем услуги проектирования электросетей и подстанций;
- Работаем более чем со 100 поставщиками и производителями по всей России, что позволяет нам сократить сроки поставок и предложить более оптимальные цены для наших Клиентов;
- Предоставляем отсрочку платежа постоянным Клиентам;
- Наша компания нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым нашим Клиентом;
ООО «ЭнергоТранзит»
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ИНН: 5405479119Проверить компанию
Контакты:
630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. Фабричный, д. 9/1, оф. 908
+7(383)... Показать телефон
entr@nn... Показать email
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- О компании
- Контакты
ООО «ЭнергоТранзит»
«ЭнергоТранзит» - перспективная, развивающаяся компания, предлагающая следующие виды услуг:
- Электромонтажные работы;
- Комплектация объектов электротехнической и кабельно - проводниковой продукцией
- Проектирование систем электроснабжения;
- Комплектация объектов электротехнической и кабельно - проводниковой продукцией
- Проектирование систем электроснабжения;
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Основные преимущества нашей компании:
- Гибкий и комплексный подход к каждой заявке и Клиенту;
- Доставка по городу и до транспортных компаний собственным транспортом;
- 100% закрываем потребности Клиента по электротехнике и кабельно-проводниковой продукции;
- В штате нашей компании есть квалифицированные электромонтажники, способные качественно и в кратчайшие сроки произвести монтаж на Вашем объекте. Работаем с напряжением до 35 кВ;
- Предоставляем услуги проектирования электросетей и подстанций;
- Работаем более чем со 100 поставщиками и производителями по всей России, что позволяет нам сократить сроки поставок и предложить более оптимальные цены для наших Клиентов;
- Предоставляем отсрочку платежа постоянным Клиентам;
- Наша компания нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым нашим Клиентом;