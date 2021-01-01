«ЭнергоТранзит» - перспективная, развивающаяся компания, предлагающая следующие виды услуг:

- Электромонтажные работы;

- Комплектация объектов электротехнической и кабельно - проводниковой продукцией

- Проектирование систем электроснабжения;





Основные преимущества нашей компании:

- Гибкий и комплексный подход к каждой заявке и Клиенту;

- Доставка по городу и до транспортных компаний собственным транспортом;

- 100% закрываем потребности Клиента по электротехнике и кабельно-проводниковой продукции;

- В штате нашей компании есть квалифицированные электромонтажники, способные качественно и в кратчайшие сроки произвести монтаж на Вашем объекте. Работаем с напряжением до 35 кВ;

- Предоставляем услуги проектирования электросетей и подстанций;

- Работаем более чем со 100 поставщиками и производителями по всей России, что позволяет нам сократить сроки поставок и предложить более оптимальные цены для наших Клиентов;

- Предоставляем отсрочку платежа постоянным Клиентам;