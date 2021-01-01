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    ООО «ЭнергоТранзит»

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    ИНН: 5405479119

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    Контакты:

    InsideP_2 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, пер. Фабричный, д. 9/1, оф. 908

    InsideP_2 +7(383)... Показать телефон

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    ООО «ЭнергоТранзит»

    «ЭнергоТранзит» - перспективная, развивающаяся компания, предлагающая следующие виды услуг:

    - Электромонтажные работы;
    - Комплектация объектов электротехнической и кабельно - проводниковой продукцией
    - Проектирование систем электроснабжения;

      
    Товары и услуги

    Основные преимущества нашей компании:

    - Гибкий и комплексный подход к каждой заявке и Клиенту;
    - Доставка по городу и до транспортных компаний собственным транспортом;
    - 100% закрываем потребности Клиента по электротехнике и кабельно-проводниковой продукции;
    - В штате нашей компании есть квалифицированные электромонтажники, способные качественно и в кратчайшие сроки произвести монтаж на Вашем объекте. Работаем с напряжением до 35 кВ;
    - Предоставляем услуги проектирования электросетей и подстанций;
    - Работаем более чем со 100 поставщиками и производителями по всей России, что позволяет нам сократить сроки поставок и предложить более оптимальные цены для наших Клиентов;
    - Предоставляем отсрочку платежа постоянным Клиентам;
    - Наша компания нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с каждым нашим Клиентом;

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