Компания ООО "Энергоцентр-ЕК" приглашает Вас к взаимовыгодному и долгосрочному деловому сотрудничеству.

Мы работаем на рынке электротехнической и кабельной продукции с 1998 года и за этот срок смогли прочно встать на ноги и занять одно из ведущих мест среди российских фирм -комплексных поставщиков продукции электротехнического назначения.

Мы постоянно поддерживаем на своем складе в Екатеринбурге широкий выбор низковольтного электрооборудования и кабельной продукции. Мы дорожим постоянными клиентами. Для них фирма практикует систему отсрочки оплаты, скидок.

Мы продаём: автоматические выключатели, вакуумные и электромагнитные контакторы, электромагнитные пускатели, рубильники, кабель, провод, электромагниты, командоаппараты, командоконтроллеры, тормоза крановые, гидротолкатели, щиты освещения, вибраторы, трансформаторы, предохранители, посты кнопочные, лампы и светильники промышленного назначения, пуско-регулирующие аппараты, крановые панели, разъединители, разрядники, ограничители перенапряжениия, изоляторы, блоки резисторов, конечные и пакетные выключатели, посты управления, реверсоры, звонки громкого боя, светодиодная продукция, изолента, ящики, исполнительные механизмы, реле.

Привлекая к себе потенциальных покупателей электротехнической и кабельной продукции, мы можем сделать акцент на следующих основных преимуществах, выгодно отличающих нас от конкурентов:

- быстрые сроки выполнения заказов;

- предоставление покупателям широкого ассортимента продукции;

- постоянное наличие достаточно большого количества товара на складе по всем товарным группам;

- конкурентно-способные цены на продукцию;

- доставка продукции в любую точку России, Казахстана, Белоруссии, Монголии любым видом транспорта;

- предоставление заказчикам гибких систем скидок;

Накопленный многолетний опыт позволяет быстро и технически грамотно комплектовать промышленные предприятия современным оборудованием.





КОНТАКТЫ

ОФИС

адрес:

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14 (левый торец здания)

телефон:

(343) 378-79-39

режим работы:

9.00 - 18.00, обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

e-mail:

ekb@energocentr.ru

ICQ:

610-559-643 - Екатерина

459-531-581 - Маргарита

СКЛАД

адрес:

620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14

режим работы:

9.00 - 17.30, обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.