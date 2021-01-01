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    ООО «Энергоцентр-ЕК»

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    ИНН: 6686063362

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    Контакты:

    InsideP_2 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 14, этаж 1

    InsideP_2 +7(343)... Показать телефон

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    ООО «Энергоцентр-ЕК»

    Компания ООО "Энергоцентр-ЕК" приглашает Вас к взаимовыгодному и долгосрочному деловому сотрудничеству.

    Мы работаем на рынке электротехнической и кабельной продукции с 1998 года и за этот срок смогли прочно встать на ноги и занять одно из ведущих мест среди российских фирм -комплексных поставщиков продукции электротехнического назначения.

    Мы постоянно поддерживаем на своем складе в Екатеринбурге широкий выбор низковольтного электрооборудования и кабельной продукции. Мы дорожим постоянными клиентами. Для них фирма практикует систему отсрочки оплаты, скидок.

    Мы продаём: автоматические выключатели, вакуумные и электромагнитные  контакторы, электромагнитные пускатели, рубильники, кабель, провод, электромагниты, командоаппараты, командоконтроллеры, тормоза крановые, гидротолкатели, щиты освещения, вибраторы, трансформаторы, предохранители, посты кнопочные, лампы и светильники промышленного назначения, пуско-регулирующие аппараты,  крановые панели, разъединители, разрядники, ограничители перенапряжениия, изоляторы, блоки резисторов, конечные и пакетные выключатели, посты управления, реверсоры, звонки громкого боя, светодиодная продукция, изолента, ящики, исполнительные механизмы, реле.

    Привлекая к себе потенциальных покупателей электротехнической и кабельной продукции, мы можем сделать акцент на следующих основных преимуществах, выгодно отличающих нас от конкурентов:

    • - быстрые сроки выполнения заказов;
    • - предоставление покупателям широкого ассортимента продукции;
    • - постоянное наличие достаточно большого количества товара на складе по всем товарным группам;
    • - конкурентно-способные цены на продукцию;
    • - доставка продукции в любую точку России, Казахстана, Белоруссии, Монголии любым видом транспорта;
    • - предоставление заказчикам гибких систем скидок;

    Накопленный многолетний опыт позволяет быстро и технически грамотно комплектовать промышленные предприятия современным оборудованием.


    КОНТАКТЫ

    ОФИС

    адрес:

    620017,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14 (левый торец здания)

    телефон:

    (343) 378-79-39

    режим работы:

    9.00 - 18.00,   обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

    e-mail:

    ekb@energocentr.ru

    ICQ:

     1.jpg610-559-643 - Екатерина

     1.jpg459-531-581 - Маргарита

    СКЛАД

    адрес:

    620017,  Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14

    режим работы:

    9.00 - 17.30,   обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

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