ООО «Энергоцентр-ЕК»
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Контакты:
620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 14, этаж 1
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ООО «Энергоцентр-ЕК»
Компания ООО "Энергоцентр-ЕК" приглашает Вас к взаимовыгодному и долгосрочному деловому сотрудничеству.
Мы работаем на рынке электротехнической и кабельной продукции с 1998 года и за этот срок смогли прочно встать на ноги и занять одно из ведущих мест среди российских фирм -комплексных поставщиков продукции электротехнического назначения.
Мы постоянно поддерживаем на своем складе в Екатеринбурге широкий выбор низковольтного электрооборудования и кабельной продукции. Мы дорожим постоянными клиентами. Для них фирма практикует систему отсрочки оплаты, скидок.
Мы продаём: автоматические выключатели, вакуумные и электромагнитные контакторы, электромагнитные пускатели, рубильники, кабель, провод, электромагниты, командоаппараты, командоконтроллеры, тормоза крановые, гидротолкатели, щиты освещения, вибраторы, трансформаторы, предохранители, посты кнопочные, лампы и светильники промышленного назначения, пуско-регулирующие аппараты, крановые панели, разъединители, разрядники, ограничители перенапряжениия, изоляторы, блоки резисторов, конечные и пакетные выключатели, посты управления, реверсоры, звонки громкого боя, светодиодная продукция, изолента, ящики, исполнительные механизмы, реле.
Привлекая к себе потенциальных покупателей электротехнической и кабельной продукции, мы можем сделать акцент на следующих основных преимуществах, выгодно отличающих нас от конкурентов:
- - быстрые сроки выполнения заказов;
- - предоставление покупателям широкого ассортимента продукции;
- - постоянное наличие достаточно большого количества товара на складе по всем товарным группам;
- - конкурентно-способные цены на продукцию;
- - доставка продукции в любую точку России, Казахстана, Белоруссии, Монголии любым видом транспорта;
- - предоставление заказчикам гибких систем скидок;
Накопленный многолетний опыт позволяет быстро и технически грамотно комплектовать промышленные предприятия современным оборудованием.
КОНТАКТЫ
ОФИС
адрес:
620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14 (левый торец здания)
телефон:
(343) 378-79-39
режим работы:
9.00 - 18.00, обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.
e-mail:
ICQ:
610-559-643 - Екатерина
459-531-581 - Маргарита
СКЛАД
адрес:
620017, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 14
режим работы:
9.00 - 17.30, обед 13.00 - 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье.