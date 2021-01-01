



О компании

Компания ООО «ЭТиС» предлагает своим клиентам только качественные светодиодные светильники, которые отвечают самым современным требованиям по экономичности и экологичности изделий такого рода. Мы заключили прямые контракты с ведущими производителями осветительной продукции, а потому производим и предлагаем продукцию по самым выгодным ценам.

Наши специалисты не только оформят Ваш заказ, но и помогут подобрать полный комплект светотехнического оборудования с заданным режимом работы и характеристиками режима освещения.

Ассортимент и инновации

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, которая позволит нашим покупателям существенно снизить затраты на освещение, утилизацию и обслуживание источников света. Вся наша продукция – это инновационные разработки последнего тысячелетия, которые

не только соответствуют всем нормативным требованиям, но и позволяют максимальным образом оптимизировать затраты на функционирование системы освещения как частного дома, так и предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств.

Экономия и удобство

Наша продукция поможет избавиться от затратных в эксплуатации точечных галогеновых светильников, ртутных ламп и стандартных ламп накаливания. Собственные производственные мощности позволяют нам решать даже нестандартные задачи в области светотехники на самом высоком уровне. Наши клиенты получают не только перечень выбранных изделий и калькуляцию стоимости покупки, но и полный комплекс услуг по расчету окупаемости затрат и консультации по устройству системы освещения.

Вся продукция

сертифицирована Товары в наличии

на собственном складе Самые выгодные

цены на рынке Гарантия на всю

продукцию до 5 лет

Доставка и оплата

Возможны следующие варианты доставки:

Самовывоз – Вы самостоятельно забираете товар со склада

По России – доставка осуществляется по тарифам транспортной компании до необходимого адреса или филиала транспортной компании в вашем городе. Доставка до транспортной компании бесплатная. Весь груз обязательно страхуется.

При получении товара Вам необходимо проверить его комплектность, отсутствие механических повреждений, внешний вид и расписаться в накладной. После приемки товара претензии по комплектности и наличию механических повреждений не принимаются.

Возможны следующие варианты оплаты: