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    ООО «ЭТИС»

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    ИНН: 7449130417

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    Контакты:

    InsideP_2 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, д. 11, кв. 51

    InsideP_2 +7(800)... Показать телефон

    InsideP_2 k.etis@... Показать email

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    • О компании
    • Контакты

    ООО «ЭТИС»

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    О компании


    Компания ООО «ЭТиС» предлагает своим клиентам только качественные светодиодные светильники, которые отвечают самым современным требованиям по экономичности и экологичности изделий такого рода. Мы заключили прямые контракты с ведущими производителями осветительной продукции, а потому производим и предлагаем продукцию по самым выгодным ценам.

    Наши специалисты не только оформят Ваш заказ, но и помогут подобрать полный комплект светотехнического оборудования с заданным режимом работы и характеристиками режима освещения.



    О компании



    Ассортимент и инновации

    Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, которая позволит нашим покупателям существенно снизить затраты на освещение, утилизацию и обслуживание источников света. Вся наша продукция – это инновационные разработки последнего тысячелетия, которые
    не только соответствуют всем нормативным требованиям, но и позволяют максимальным образом оптимизировать затраты на функционирование системы освещения как частного дома, так и предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств.


    Ассортимент и инновации


    Экономия и удобство

    Наша продукция поможет избавиться от затратных в эксплуатации точечных галогеновых светильников, ртутных ламп и стандартных ламп накаливания. Собственные производственные мощности позволяют нам решать даже нестандартные задачи в области светотехники на самом высоком уровне. Наши клиенты получают не только перечень выбранных изделий и калькуляцию стоимости покупки, но и полный комплекс услуг по расчету окупаемости затрат и консультации по устройству системы освещения.


        Вся продукция
    сертифицирована     		         Товары в наличии
    на собственном складе     		          Самые выгодные
    цены на рынке     		        Гарантия на всю
    продукцию до 5 лет     		 



    Доставка и оплата


    Возможны следующие варианты доставки:

    • Самовывоз – Вы самостоятельно забираете товар со склада
    • По России – доставка осуществляется по тарифам транспортной компании до необходимого адреса или филиала транспортной компании в вашем городе. Доставка до транспортной компании бесплатная. Весь груз обязательно страхуется.

    При получении товара Вам необходимо проверить его комплектность, отсутствие механических повреждений, внешний вид и расписаться в накладной. После приемки товара претензии по комплектности и наличию механических повреждений не принимаются.

     

    Возможны следующие варианты оплаты:

    • Безналичный расчет – перечисление денежных средств на банковский счет нашей компании.
    • Наличный расчет – оплата наличными деньгами при получении товара

    Доставка и оплата




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