ООО «ЭТИС»
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Контакты:
454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, д. 11, кв. 51
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ООО «ЭТИС»
О компании
Компания ООО «ЭТиС» предлагает своим клиентам только качественные светодиодные светильники, которые отвечают самым современным требованиям по экономичности и экологичности изделий такого рода. Мы заключили прямые контракты с ведущими производителями осветительной продукции, а потому производим и предлагаем продукцию по самым выгодным ценам.
Наши специалисты не только оформят Ваш заказ, но и помогут подобрать полный комплект светотехнического оборудования с заданным режимом работы и характеристиками режима освещения.
Ассортимент и инновацииМы предлагаем широкий ассортимент продукции, которая позволит нашим покупателям существенно снизить затраты на освещение, утилизацию и обслуживание источников света. Вся наша продукция – это инновационные разработки последнего тысячелетия, которые
не только соответствуют всем нормативным требованиям, но и позволяют максимальным образом оптимизировать затраты на функционирование системы освещения как частного дома, так и предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств.
Экономия и удобствоНаша продукция поможет избавиться от затратных в эксплуатации точечных галогеновых светильников, ртутных ламп и стандартных ламп накаливания. Собственные производственные мощности позволяют нам решать даже нестандартные задачи в области светотехники на самом высоком уровне. Наши клиенты получают не только перечень выбранных изделий и калькуляцию стоимости покупки, но и полный комплекс услуг по расчету окупаемости затрат и консультации по устройству системы освещения.
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Вся продукция
сертифицирована
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Товары в наличии
на собственном складе
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Самые выгодные
цены на рынке
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Гарантия на всю
продукцию до 5 лет
Доставка и оплата
Возможны следующие варианты доставки:
- Самовывоз – Вы самостоятельно забираете товар со склада
- По России – доставка осуществляется по тарифам транспортной компании до необходимого адреса или филиала транспортной компании в вашем городе. Доставка до транспортной компании бесплатная. Весь груз обязательно страхуется.
При получении товара Вам необходимо проверить его комплектность, отсутствие механических повреждений, внешний вид и расписаться в накладной. После приемки товара претензии по комплектности и наличию механических повреждений не принимаются.
Возможны следующие варианты оплаты:
- Безналичный расчет – перечисление денежных средств на банковский счет нашей компании.
- Наличный расчет – оплата наличными деньгами при получении товара