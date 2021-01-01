Компания «СОДЕЙСТВИЕ» основана в начале 90-х годов, и вот уже более 25 лет стабильно работает на рынке кабельно-проводниковой и электротехнической продукции.

На сегодняшний день нами заключены долгосрочные договоры практически со всеми крупнейшими российскими производителями кабельной продукции: заводами «Камский кабель», «Москабель», «Сибкабель», предприятиями холдинга «Севкабель», Кольчугинским заводом «Электрокабель», Рыбинским кабельным заводом, Самарской кабельной компанией и другими. Ассортимент кабельно-проводниковой продукции включает кабели силовые, контрольные, радиочастотные, связи, LAN-кабель, провода для воздушных ЛЭП, телефонные, установочные, бытового назначения, эмальпровод и др.

Мы также активно осваиваем рынок светотехнической и электротехнической продукции. Сегодня мы являемся официальными дистрибьютерами таких компаний, как «ЭНСТО», «ЭКФ», курского завода «Электроаппарат», ПО ЗАО «Электротехник», ЗАО «Концерн ЭНЕРГОМЕРА», «General Electric», «Т.plast», «Simon», поставляем низковольтную аппаратуру Армавирского электротехнического завода, светотехническую продукцию производства Ардатовского светотехнического завода, установочные изделия Schneider Electric, HEGEL, лампы Lisma, Osram, Philips, Comtech, электрообогревательное оборудования ЗАО "Урал-Микма-Терм" и многое другое. Кроме того, по индивидуальным заказам производим сборку электрощитов и, при необходимости, их монтаж на предназначенных объектах.

Постоянными заказчиками Компании являются основные предприятия топливно-энергетического комплекса, строительно-монтажные организации, промышленные предприятия России, в частности Поволжья, Урала, Казахстана.

Наш девиз – совершенствоваться во всем, поэтому у нас:



постоянно расширяется список предлагаемой продукции;

совершенствуется техническая база предприятия;

ведется работа по улучшению качества обслуживания клиентов.

Мы располагаем одним из крупнейших в Самаре и Самарской области складов готовой продукции, что позволяет комплектовать заказы в промышленных объемах в кратчайшие сроки.

Среди других преимуществ:



стабильно низкие цены;

отсрочка платежа платежеспособным клиентам;

комплектация строительных объектов «под ключ»;

отмотка необходимого метража кабеля «день-в-день» для мелкооптовых покупателей;

доставка продукции заказчику.

ПРИГЛАШАЕМ К АКТИВНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

МЫ НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ!