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    ООО «ЭТС»

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    ИНН: 3461062815

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    Контакты:

    InsideP_2 400023, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Лавровая, д. 11б, оф. 2

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    ООО «ЭТС»

    Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» - организация, осуществляющая комплексные поставки электротехнической продукции напряжением от 220 В до 220 кВ включительно, для всех видов отраслей и промышленности.


    Мы комплектуем объекты внутреннего и внешнего электроснабжения под ключ. 

    Огромный многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими зарубежными и отечественными производителями, технически грамотный персонал позволяет решать любые задачи в области электроснабжения в части поставок современной продукции.

    Имеется центральный склад, удобный подъезд, осуществляем погрузо-разгрузочные работы, возможна доставка до места Заказчика.

    		   
         
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    Основные виды предлагаемой продукции:

    ·         Силовые трансформаторы от 10 до 220 кВ «Тольятинский трансформатор» .

    ·         Высоковольтное электрооборудование.                                      

    ·         Низковольтная аппаратура. Релейная защита.

    ·         Оборудование для ВЧ - связи.

    ·         КТП 6÷10 кВ.

    ·         СИП – самонесущие изолированные провода, линейная арматура и монтажный инструмент  для прокладки новых и реконструкции существующих ВЛ 0,4 -20 кВ и участков ответвлений, выполненных голым проводом.

    ·         Кабельные термоусаживаемые муфты, трубки и арматура фирм «Raychem», «ENSTO», «Прогресс», «Стандарт», для всех типов кабелей на напряжение до 110 кВ.

    ·         Кабельно-проводниковая продукция завода «Иркутсккабель», «Сарансккабель»,

    «Камкабель», «Электрокабель, «Людиновокабель», «Кавказкабель»

    ·         Инструмент и принадлежности для электромонтажа ВЛ и КЛ.

    ·         Траверсы для всех типов опор ВЛ  6÷10 кВ.

    ·         Изоляторы и арматура для высоковольтных линий электропередач и ПС.

    ·         Электрощитовое оборудование.

    ·         Счетчики электроэнергии «Энергомера» различного номинала и исполнения.

    ·         Щитовое оборудование для внутренней и наружней установки (IP54).

    ·         Системы видеонаблюдения. 

    ·         Энергосберегающие лампочки, стабилизаторы напряжения, автоматика и др.


    Вся продукция сертифицирована.

    Поставка, гарантии, тех. поддержка.

    Большой ассортимент продукции – более 3 тыс. видов   на складе.

    		   
         

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