ООО «ЭТС»
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Контакты:
400023, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Лавровая, д. 11б, оф. 2
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ООО «ЭТС»
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» - организация, осуществляющая комплексные поставки электротехнической продукции напряжением от 220 В до 220 кВ включительно, для всех видов отраслей и промышленности.
Мы комплектуем объекты внутреннего и внешнего электроснабжения под ключ.
Огромный многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими зарубежными и отечественными производителями, технически грамотный персонал позволяет решать любые задачи в области электроснабжения в части поставок современной продукции.
Имеется центральный склад, удобный подъезд, осуществляем погрузо-разгрузочные работы, возможна доставка до места Заказчика.
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Основные виды предлагаемой продукции:
· Силовые трансформаторы от 10 до 220 кВ «Тольятинский трансформатор» .
· Высоковольтное электрооборудование.
· Низковольтная аппаратура. Релейная защита.
· Оборудование для ВЧ - связи.
· КТП 6÷10 кВ.
· СИП – самонесущие изолированные провода, линейная арматура и монтажный инструмент для прокладки новых и реконструкции существующих ВЛ 0,4 -20 кВ и участков ответвлений, выполненных голым проводом.
· Кабельные термоусаживаемые муфты, трубки и арматура фирм «Raychem», «ENSTO», «Прогресс», «Стандарт», для всех типов кабелей на напряжение до 110 кВ.
· Кабельно-проводниковая продукция завода «Иркутсккабель», «Сарансккабель»,
«Камкабель», «Электрокабель, «Людиновокабель», «Кавказкабель»
· Инструмент и принадлежности для электромонтажа ВЛ и КЛ.
· Траверсы для всех типов опор ВЛ 6÷10 кВ.
· Изоляторы и арматура для высоковольтных линий электропередач и ПС.
· Электрощитовое оборудование.
· Счетчики электроэнергии «Энергомера» различного номинала и исполнения.
· Щитовое оборудование для внутренней и наружней установки (IP54).
· Системы видеонаблюдения.
· Энергосберегающие лампочки, стабилизаторы напряжения, автоматика и др.
Вся продукция сертифицирована.
Поставка, гарантии, тех. поддержка.
Большой ассортимент продукции – более 3 тыс. видов на складе.