Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕХСНАБ» - организация, осуществляющая комплексные поставки электротехнической продукции напряжением от 220 В до 220 кВ включительно, для всех видов отраслей и промышленности.





Мы комплектуем объекты внутреннего и внешнего электроснабжения под ключ.

Огромный многолетний опыт сотрудничества с крупнейшими зарубежными и отечественными производителями, технически грамотный персонал позволяет решать любые задачи в области электроснабжения в части поставок современной продукции.

Имеется центральный склад, удобный подъезд, осуществляем погрузо-разгрузочные работы, возможна доставка до места Заказчика.