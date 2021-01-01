ООО «Еврогрупп»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 7743707970Проверить компанию
Контакты:
108811, г. Москва, с/п Московский, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, эт/оф. 10/06/3/wp
+7(495)... Показать телефон
libgot@... Показать email
ev-ro.r... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Еврогрупп»
ООО «Еврогрупп» - стабильно развивающаяся российская компания на электротехническом рынке.
За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром.
Основными принципами нашей работы являются качество, скорость и индивидуальный подход к проблемам каждого клиента.
Прямое сотрудничество и партнерские отношения с широким кругом отечественных и зарубежных фирм-производителей, а также оперативная работа наших менеджеров позволяет моментально реагировать на запросы клиентов, обеспечивать и обновлять ассортимент на нашем складе.
Дополнительный пакет услуг по отправке в регионы России позволяет осуществить поставку продукции в срок от 1 до 5 дней и делает работу с нами не только выгодной, но, надеемся, и приятной.
ООО «Еврогрупп» предлагает - кабель и кабеленесущие системы, светотехнику, электрощитовое оборудование, электроустановочные изделия, электроинструмент, и являемся партнерами таких производителей как: ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», DKC, Экопласт, ОСТЕК, Moeller, FINDER, EKF, ABB, Legrand.
Мы всегда открыты для делового сотрудничества с людьми и компаниями, заинтересованными в расширении и преумножении своего бизнеса!