ООО «Еврогрупп» - стабильно развивающаяся российская компания на электротехническом рынке.

За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром.

Основными принципами нашей работы являются качество, скорость и индивидуальный подход к проблемам каждого клиента.

Прямое сотрудничество и партнерские отношения с широким кругом отечественных и зарубежных фирм-производителей, а также оперативная работа наших менеджеров позволяет моментально реагировать на запросы клиентов, обеспечивать и обновлять ассортимент на нашем складе.

Дополнительный пакет услуг по отправке в регионы России позволяет осуществить поставку продукции в срок от 1 до 5 дней и делает работу с нами не только выгодной, но, надеемся, и приятной.

ООО «Еврогрупп» предлагает - кабель и кабеленесущие системы, светотехнику, электрощитовое оборудование, электроустановочные изделия, электроинструмент, и являемся партнерами таких производителей как: ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», DKC, Экопласт, ОСТЕК, Moeller, FINDER, EKF, ABB, Legrand.





Мы всегда открыты для делового сотрудничества с людьми и компаниями, заинтересованными в расширении и преумножении своего бизнеса!