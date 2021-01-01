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    ООО «Еврогрупп»

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    ИНН: 7743707970

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    Контакты:

    InsideP_2 108811, г. Москва, с/п Московский, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, эт/оф. 10/06/3/wp

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    ООО «Еврогрупп»

    ООО «Еврогрупп» - стабильно развивающаяся российская компания на электротехническом рынке.

    За время своего существования мы зарекомендовали себя надежным и ответственным партнёром.

    Основными принципами нашей работы являются качество, скорость и индивидуальный подход к проблемам каждого клиента.

    Прямое сотрудничество и партнерские отношения с широким кругом отечественных и зарубежных фирм-производителей, а также оперативная работа наших менеджеров позволяет моментально реагировать на запросы клиентов, обеспечивать и обновлять ассортимент на нашем складе.

    Дополнительный пакет услуг по отправке в регионы России позволяет осуществить поставку продукции в срок от 1 до 5 дней и делает работу с нами не только выгодной, но, надеемся, и приятной.

    ООО «Еврогрупп» предлагает - кабель и кабеленесущие системы, светотехнику, электрощитовое оборудование, электроустановочные изделия, электроинструмент, и являемся партнерами таких производителей как: ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», DKC, Экопласт, ОСТЕК, Moeller, FINDER, EKF, ABB, Legrand. 

    Мы всегда открыты для делового сотрудничества с людьми и компаниями, заинтересованными в расширении и преумножении своего бизнеса!


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