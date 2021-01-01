Завод «Еврокабель I» - ведущее Российское предприятие по производству и продаже оптического кабеля связи. Выпуск продукции на предприятии начат в 2003 году. С тех пор оптические кабели, выпускаемые ООО «Еврокабель I», применяются на линиях дальней связи, городских, районных и сельских линиях связи, а также для построения локальных оптоволоконных сетей связи, систем передачи информации, цифрового кабельного телевидения и интернета. При изготовлении оптических кабелей на ООО "Еврокабель I" применяются оптические волокна ведущих мировых производителей, таких как "OFS", "Corning", "Sumitomo".

Завод выпускает различные типы оптических кабелей, предназначенные для прокладки в грунтах всех категорий, в кабельной канализации, в специальных трубах, в коллекторах, на мостах и эстакадах, а так же для подвески на опорах воздушных линий связи, высоковольтных линиях электропередачи, контактной сети электрифицированных железных дорог и для прокладки внутри и снаружи зданий, включая квартирную, поэтажную и межэтажную прокладку.

Используя самые последние достижения в технологии производства оптических кабелей, ООО "Еврокабель I" приступило к внедрению принципиально новых конструкций оптического кабеля на основе ленточной скрутки оптических волокон и микромодулей, которые позволят осуществить замену медной «витой пары» на оптическое волокно в абонентских распределительных сетях и тем самым содействовать осуществлению программы «волокно в дом».



ООО "Еврокабель I" оснащено современным высокоскоростным технологическим оборудованием для окраски оптических волокон, экструзионными линиями для изготовления оптических модулей, линиями высокоскоростной скрутки оптических модулей, линиями бронирования кабеля круглой оцинкованной проволокой или диэлектрическими стеклопластиковыми стержнями, экструзионными линиями для наложения внешней оболочки, а так же линиями для волочения стальной оцинкованной проволоки, используемой для бронирования кабелей и в производстве несущих силовых элементов кабелей.

Для обеспечения влагозащиты в конструкциях кабелей предусмотрено применение водоблокирующих элементов, а так же, в необходимых случаях, заполнение внутренних полостей кабелей гидрофобным заполнителем. На всех этапах производства осуществляется непрерывный автоматизированный контроль параметров технологического процесса.





На заводе действует система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Испытательная лаборатория ООО "Еврокабель I" оснащена всем необходимым оборудованием, позволяющим испытывать кабели на механические воздействия (растягивающие усилия, раздавливание, изгибы, осевые закручивания, удары), на климатические воздействия (пониженная и повышенная температуры, циклическое изменение температуры, повышенная влажность), на горение. Кроме того, специалисты испытательной лаборатории проводят вход-ной контроль исходных материалов, используемых для производства оптического кабеля.

ООО "Еврокабель I" изготавливает оптические кабели по ТУ 3587-001-58743450-2005, разработанным в полном соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 794-1-93, текст которого аутентичен международному стандарту. Технические условия согласованы с Министерством связи Российской Федерации. Проведена сертификация продукции, получены сертификаты соответствия продукции в системе добровольной сертификации ГОСТ Р, пожарной безопасности, зарегистрированы декларации о соответствии продукции в Федеральном агентстве связи.

Контакты

Для корреспонденции:

141108, Московская область город Щёлково а/я 1777.

Телефон: +7 (495) 544-46-94

Добавочные номера:

Отдел кадров: 103

Менеджмент качества: 118

Технический отдел: 117

Факс секретаря: +7 (495) 543-42-51

Отдел сбыта, телефон/факс: +7 (495) 544-46-90

Отдел снабжения, телефон/факс: +7 (495) 544-46-92

Бухгалтерия, телефон/факс: +7 (495) 544-46-91

Время работы с 8:00 до 16:30

E-mail: info@eurocabel-1.ru

Отдел сбыта: sale@eurocabel-1.ru

Отдел снабжения: ag@eurocabel-1.ru

Схема проезда:

