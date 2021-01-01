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    ООО «Гелонет»

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    ИНН: 7810913361

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    Контакты:

    InsideP_2 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28 литера ц, помещ. 1-н каб. 710

    InsideP_2 доб. 707_ +7(812)... Показать телефон

    InsideP_2 elena@g... Показать email

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    ООО «Гелонет»

    ООО «ГЕЛОНЕТ» занимается оптовыми и мелкооптовыми поставками кабельно-проводниковой продукции и электротехнического оборудования по всей России.

    Более 20 000 видов видов кабеля и провода ждет отгрузки в Ваш город с нашего склада.

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