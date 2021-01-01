Группа компаний «Энергосила» Любой современный строительный объект – это совокупность инженерных коммуникаций. ООО «ГК ЭНЕРГОСИЛА» осуществляет комплексное снабжение материалами и комплектующими для создания инженерно-технических систем любой сложности. Наши специалисты помогут рассчитать потребность и укомплектовать заказ под ваш проект с учетом ваших пожеланий и предпочтений. Индивидуальный подход, доступные цены, проверенное качество – идеальное сочетание для вашего успеха.



Преимущества сотрудничества с ГК «Энергосила»

Наша компания осуществляет поставки кабеля и сопутствующей продукции от таких ведущих производителей, как Electrolux, Raychem, ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» ТМ T.plast, Теплолюкс, ГК «Севкабель», ЗАО «Промстройкабель», ООО «Нексанс-Рус». В ассортименте алюминиевые, стальные, медные изделия, саморегулирующийся греющий кабель и провод для разводки коммуникаций.

Кроме того, у нас есть собственные производственные мощности, осуществляющие изготовление кабеленесущих конструкций из оцинкованного железа:

• кабельные лотки;

• полки;

• стойки;

• щиты различных размеров.

Вы можете выбрать изделия из листовой, рулонной или холоднокатаной стали с готовыми техническими отверстиями или без них. Все они адаптированы под простой монтаж с возможностью фиксации как на вертикальных или наклонных поверхностях, так и на потолке.

Все наши сотрудники являются специалистами в создании и эксплуатации инженерно-технических систем, так что вы вполне можете доверять как проверке качества продукции, представленной в нашем каталоге, так и предоставленным ими рекомендациям.

Наши клиенты пользуются множеством преимуществ:

• идеальное сочетание цены и качества у всей продукции;

• высокая скорость исполнения заказа (это касается как поставки кабельной продукции, так и изготовления кабеленесущих конструкций по индивидуальным заказам);

• соответствие поставки самым высоким международным стандартам;

• безупречное качество сервиса – консультации профессионалов, четкая организация работ, быстрая и комфортная доставка в любой регион;

• программа лояльности – гибкая система скидок для постоянных клиентов и крупных оптовых покупателей.

Чтобы воспользоваться нашим сервисом в любом объеме, вам достаточно отправить заявку онлайн через специальную форму сайта или на электронную почту. Можно связаться с нами по указанным контактным телефонам. Мы обязательно перезвоним, чтобы согласовать все нюансы, и организуем исполнение заказа в кратчайшие сроки.





