Наша компания была основана в 1991 году и с тех пор мы работаем на рынках России, Казахстана, Украины, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана от Архангельска до Ташкента, от Кишинева до Южно-Сахалинска.

Наши заказчики расположены в России, странах СНГ, США, Италии, ОАЭ.





География работы нашего оборудования:













В середине 2015 года мы открыли новый современный офис.

Наш офис был построен таким образом, чтобы каждый гость во время своего визита чувствовал себя наилучшим образом и мог убедиться в том, что компания ООО "ГК Ремонтные технологии" работает для него.

















На сегодня мы располагаем великолепно оснащенной производственной базой общей площадью 5000 м2.













Производство основной продукции осуществляется в хорошо оборудованных современных цехах, оснащенных всеми необходимыми инструментами, приспособлениями и приборами.

Персонал своевременно проходит положенные инструктажи, обучения и курсы повышения квалификации.









Оборудование, изготавливаемое нашим предприятием, проходит многоступенчатый контроль качества перед отгрузкой заказчику, а в производстве используются только лучшие комплектующие производства России, Великобритании, Германии, Италии, Франции.



В 2016 году мы получили лицензию на обучение операторов-термистов на передвижных термических установках с выдачей удостоверений. Обучение проводят наши сотрудники в подготовленных классах. Наш учебный центр разделен на несколько зон: зона обучения, зона отдыха и выставочная зона с образцами продукции.









C радостью сообщаем, что система менеджмента качества нашей компании соответствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждено соответствующим сертификатом EAC.



