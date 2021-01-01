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    ООО «ГК Ремонтные технологии»

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    ИНН: 3444141665

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    Контакты:

    InsideP_2 400131, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Донецкая, д. 16

    InsideP_2 +7(8442... Показать телефон

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    ООО «ГК Ремонтные технологии»

    Наша компания была основана в 1991 году и с тех пор мы работаем на рынках России, Казахстана, Украины, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана, Туркменистана от Архангельска до Ташкента, от Кишинева до Южно-Сахалинска. 

    Наши заказчики расположены в России, странах СНГ, США, Италии, ОАЭ.


    География работы нашего оборудования:


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    В середине 2015 года мы открыли новый современный офис. 

    Наш офис был построен таким образом, чтобы каждый гость во время своего визита чувствовал себя наилучшим образом и мог убедиться в том, что компания ООО "ГК Ремонтные технологии" работает для него.


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    На сегодня мы располагаем великолепно оснащенной производственной базой общей площадью 5000 м2.


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    Производство основной продукции осуществляется в хорошо оборудованных современных цехах, оснащенных всеми необходимыми инструментами, приспособлениями и приборами. 

    Персонал своевременно проходит положенные инструктажи, обучения и курсы повышения квалификации.


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    Оборудование, изготавливаемое нашим предприятием, проходит многоступенчатый контроль качества перед отгрузкой заказчику, а в производстве используются только лучшие комплектующие производства России, Великобритании, Германии, Италии, Франции.

    В 2016 году мы получили лицензию на обучение операторов-термистов на передвижных термических установках с выдачей удостоверений. Обучение проводят наши сотрудники в подготовленных классах. Наш учебный центр разделен на несколько зон: зона обучения, зона отдыха и выставочная зона с образцами продукции.


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    C радостью сообщаем, что система менеджмента качества нашей компании соответствует стандарту ISO 9001:2015, что подтверждено соответствующим сертификатом EAC.


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