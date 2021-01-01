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Завод «ГОСТКАБЕЛЬ» — современное предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выполнять все технологические операции по изготовлению кабельно-проводниковой продукции, включая испытания, маркировку и упаковку.
Производство постоянно совершенствуется, в результате чего предприятие достигло полного замкнутого технологического цикла изготовления кабельной продукции.
Наша продукция успешно конкурирует по ценам с аналогичными изделиями других производителей страны и ближнего зарубежья. Постоянно расширяется и её ассортимент.
Наличие в штате высококвалифицированных специалистов,использование наукоемких конструкций позволяет нам изготавливать кабель с дополнительными характеристиками по отдельно согласованному техническому соглашению с соблюдением требований стандартов.
На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, направленная на наиболее полное удовлетворение требований потребителей. Предприятие сертифицировано ISO 9001-2011.
Уже сегодня клиентами ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» являются более 150 организаций, предприятий и фирм в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, республике Башкортостан и других регионов России .
Ассортимент кабельно-проводниковой продукции, производимой в настоящее время, огромен. Из множества наименований сложно выбрать ту конструкцию, которая подойдет для решения поставленной задачи. Каталог продукции, поставляемой нашим предприятием, включает 6 товарных групп.
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ООО «ГОСТкабель»
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Контакты:
620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 12а, пом. 1
+7(999)... Показать телефон
market@... Показать email
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- Контакты
ООО «ГОСТкабель»
Завод «ГОСТКАБЕЛЬ» — современное предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выполнять все технологические операции по изготовлению кабельно-проводниковой продукции, включая испытания, маркировку и упаковку.
Производство постоянно совершенствуется, в результате чего предприятие достигло полного замкнутого технологического цикла изготовления кабельной продукции.
Наша продукция успешно конкурирует по ценам с аналогичными изделиями других производителей страны и ближнего зарубежья. Постоянно расширяется и её ассортимент.
Наличие в штате высококвалифицированных специалистов,использование наукоемких конструкций позволяет нам изготавливать кабель с дополнительными характеристиками по отдельно согласованному техническому соглашению с соблюдением требований стандартов.
На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, направленная на наиболее полное удовлетворение требований потребителей. Предприятие сертифицировано ISO 9001-2011.
Уже сегодня клиентами ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» являются более 150 организаций, предприятий и фирм в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, республике Башкортостан и других регионов России .
Ассортимент кабельно-проводниковой продукции, производимой в настоящее время, огромен. Из множества наименований сложно выбрать ту конструкцию, которая подойдет для решения поставленной задачи. Каталог продукции, поставляемой нашим предприятием, включает 6 товарных групп.
Ознакомиться с конструкциями кабельной продукции Вы можете самостоятельно или с помощью специалистов компании, которые подскажут необходимую информацию.
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
- ВВгнг LS 1х50
- ВВгнг LS 1х70
- ВВгнг LS 5х150
- ВВгнг LS 5х185
- ВВгнг LS 5х25
- ВВгнг LS 5х35
- ВВгнг LS 5х50
- ВВгнг LS 5х70