

Завод «ГОСТКАБЕЛЬ» — современное предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выполнять все технологические операции по изготовлению кабельно-проводниковой продукции, включая испытания, маркировку и упаковку.



Производство постоянно совершенствуется, в результате чего предприятие достигло полного замкнутого технологического цикла изготовления кабельной продукции.

Наша продукция успешно конкурирует по ценам с аналогичными изделиями других производителей страны и ближнего зарубежья. Постоянно расширяется и её ассортимент.

Наличие в штате высококвалифицированных специалистов,использование наукоемких конструкций позволяет нам изготавливать кабель с дополнительными характеристиками по отдельно согласованному техническому соглашению с соблюдением требований стандартов.

На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, направленная на наиболее полное удовлетворение требований потребителей. Предприятие сертифицировано ISO 9001-2011.

Уже сегодня клиентами ООО «ГОСТКАБЕЛЬ» являются более 150 организаций, предприятий и фирм в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, республике Башкортостан и других регионов России .





Ассортимент кабельно-проводниковой продукции, производимой в настоящее время, огромен. Из множества наименований сложно выбрать ту конструкцию, которая подойдет для решения поставленной задачи. Каталог продукции, поставляемой нашим предприятием, включает 6 товарных групп.

Ознакомиться с конструкциями кабельной продукции Вы можете самостоятельно или с помощью специалистов компании, которые подскажут необходимую информацию.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ