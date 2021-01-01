



ООО "Гранд-Энерго СПб" предлагает Вашему вниманию:

Электротехническую и светотехническую продукцию





Мы будем рады знакомству с Вами и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным.

Компания ГРАНД-ЭНЕРГО СПб, крупный поставщик электротехнической продукции на Северо-Западе России, приглашает к сотрудничеству на выгодных условиях. Мы являемся представителями компаний производящих электротехническую и светотехническую продукцию:

*светотехническую продукцию: Osram, Philips, GE, Feron, Vossloh Schwabe, Foton, Schwabe Hellas, Blv, Sylvania, General Electric

*электротехническую продукцию: Abb, Legrand, Siemens, Mennekes Dks, Иэк, Schneider Electric и многих других. Также имеем длительные партнерские связи со многими заводами России, производящими электротехническую и светотехническую продукцию.

Наш ассортимент - это:

электроустановка (розетки, выключатели, разъемы и пр.), WESSEN, SIEMENS, MENNEKES, Schneider Electric, ABB, Legrand. Беларусь и др.

кабельно-проводниковая продукция (кабель, провод, кабельные каналы, короба, трубы и комплектующие).

п ромышленные товары (щиты, пускатели, автоматы, счётчики, удлинители, адаптеры, изолента, и многое другое).

ЭПРА, ЭмПРА, ПРА, трансформаторы, стартеры и мн. другое

Лампы



Светильники промышленные, прожектора, уличные, люминесцентные,светодиодные (LED)



Счетчики электроэнергии



Крановое оборудование



Инструмент, Знаки, Ограждения



Батарейки, аккумуляторы



Пускорегулирующая аппаратура Дроссели для МеталлоГалогенных, Натриевых, Ртутных ламп, ИЗУ, Моноблочные Эмпра, VS, SCHWABE HELLAS, Vossloh Schwabe, Стартеры, Дроссели, Изу, Конденсаторы, Патроны





Гарантии - вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям самых взыскательных пользователей. На наших складах в Санкт-Петербурге постоянно присутствует достаточный для оперативной работы товарный запас. Цены - эффективная работа с производителями (как отечественными, так и зарубежными) позволяет предлагать клиентам достаточно интересные цены.

Компания ГРАНД-ЭНЕРГО готова выступить надёжным поставщиком и интересным партнёром, помогая ВАМ эффективно и оперативно решать Ваши задачи.

Большое внимание мы уделяем запросам, потребностям и пожеланиям заказчиков.





В нашей компании действуют три основополагающих принципа работы:







высокое качество всех товаров;

разумная ценовая политика;

внимательное отношение к каждому клиенту.





Мы делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.

Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!

Мы уверены что, сделав заказ у нас, в скором времени Вы сможете убедиться, что результаты нашей работы превзошли все даже самые смелые Ваши ожидания!







Мы обещаем, что можем, а делаем больше, чем обещаем!

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:



ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ !!!!





(812)369-16-98

(812)369-17-57

(812)369-02-26

(812)715-54-00

(812)715-54-76

(812)715-54-84

(812)715-54-71





196066, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр, д.254





e-mail: grand-energo.spb@rambler.ru





info@grand-energo.ru





ICQ 218 072 833





Время работы офиса продаж: с 9.30 до 17.30 понедельник-пятница





Время работы склада: с 10.00 до 17.00 понедельник-пятница





Прием заказов на е-мейл, он-лайн заказ - КРУГЛОСУТОЧНО без выходных!!!









