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    ООО «Гранд-Энерго СПБ»

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    ИНН: 7810805510

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    Контакты:

    InsideP_2 196084, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 254, лит. д

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

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    ООО «Гранд-Энерго СПБ»

    ООО "Гранд-Энерго СПб" предлагает Вашему вниманию:

     Электротехническую и светотехническую продукцию

    Мы будем рады знакомству с Вами и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным.

    Компания ГРАНД-ЭНЕРГО СПб, крупный поставщик электротехнической продукции на Северо-Западе России, приглашает к сотрудничеству на выгодных условиях. Мы являемся представителями компаний производящих электротехническую и светотехническую продукцию:

    *светотехническую продукцию: Osram, Philips, GE, Feron, Vossloh Schwabe, Foton, Schwabe Hellas, Blv,  Sylvania, General Electric

    *электротехническую продукцию: Abb, Legrand, Siemens, Mennekes Dks, Иэк, Schneider Electric  и многих других. Также имеем длительные партнерские связи со многими заводами России, производящими электротехническую и светотехническую продукцию.

    Наш ассортимент - это:

    • электроустановка (розетки, выключатели, разъемы и пр.), WESSEN, SIEMENS, MENNEKES, Schneider Electric, ABB, Legrand. Беларусь и др.
    • кабельно-проводниковая продукция (кабель, провод, кабельные каналы, короба, трубы и комплектующие). 
    • промышленные товары (щиты, пускатели, автоматы, счётчики, удлинители, адаптеры, изолента, и многое другое). 
    • ЭПРА, ЭмПРА, ПРА, трансформаторы, стартеры и мн. другое
    • Лампы
    • Светильники промышленные, прожектора, уличные, люминесцентные,светодиодные (LED)
    • Счетчики электроэнергии
    • Крановое оборудование
    • Инструмент, Знаки, Ограждения
    • Батарейки, аккумуляторы
    • Пускорегулирующая аппаратура Дроссели для МеталлоГалогенных, Натриевых, Ртутных ламп, ИЗУ, Моноблочные Эмпра, VS, SCHWABE HELLAS, Vossloh Schwabe, Стартеры, Дроссели, Изу, Конденсаторы, Патроны

    Гарантии - вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям самых взыскательных пользователей. На наших складах в Санкт-Петербурге постоянно присутствует достаточный для оперативной работы товарный запас. Цены - эффективная работа с производителями (как отечественными, так и зарубежными) позволяет предлагать клиентам достаточно интересные цены.

    Компания ГРАНД-ЭНЕРГО готова выступить надёжным поставщиком и интересным партнёром, помогая ВАМ эффективно и оперативно решать Ваши задачи.

    Большое внимание мы уделяем запросам, потребностям и пожеланиям  заказчиков.


    В нашей компании действуют три основополагающих принципа работы:


    • высокое качество всех товаров;
    • разумная ценовая политика;
    • внимательное отношение к каждому клиенту.


    Мы делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.
    Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!
    Мы уверены что, сделав заказ у нас, в скором времени Вы сможете убедиться, что результаты нашей работы превзошли все даже самые смелые Ваши ожидания!




    Мы обещаем, что можем, а делаем больше, чем обещаем!
    Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам: 


     ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ !!!!


    (812)369-16-98 
    (812)369-17-57 
    (812)369-02-26 
       (812)715-54-00   
    (812)715-54-76 
    (812)715-54-84 
       (812)715-54-71   


    196066, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр, д.254


    e-mail: grand-energo.spb@rambler.ru


    info@grand-energo.ru


    ICQ 218 072 833


    Время работы офиса продаж: с 9.30 до 17.30 понедельник-пятница


    Время работы склада: с 10.00 до 17.00 понедельник-пятница


    Прием заказов на е-мейл, он-лайн заказ - КРУГЛОСУТОЧНО без выходных!!!


     


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