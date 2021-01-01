ООО «Гранд-Энерго СПБ»
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Контакты:
196084, г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 254, лит. д
+7(812)... Показать телефон
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ООО «Гранд-Энерго СПБ»
ООО "Гранд-Энерго СПб" предлагает Вашему вниманию:
Электротехническую и светотехническую продукцию
Мы будем рады знакомству с Вами и надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгосрочным.
Компания ГРАНД-ЭНЕРГО СПб, крупный поставщик электротехнической продукции на Северо-Западе России, приглашает к сотрудничеству на выгодных условиях. Мы являемся представителями компаний производящих электротехническую и светотехническую продукцию:
*светотехническую продукцию: Osram, Philips, GE, Feron, Vossloh Schwabe, Foton, Schwabe Hellas, Blv, Sylvania, General Electric
*электротехническую продукцию: Abb, Legrand, Siemens, Mennekes Dks, Иэк, Schneider Electric и многих других. Также имеем длительные партнерские связи со многими заводами России, производящими электротехническую и светотехническую продукцию.
Наш ассортимент - это:
- электроустановка (розетки, выключатели, разъемы и пр.), WESSEN, SIEMENS, MENNEKES, Schneider Electric, ABB, Legrand. Беларусь и др.
- кабельно-проводниковая продукция (кабель, провод, кабельные каналы, короба, трубы и комплектующие).
- промышленные товары (щиты, пускатели, автоматы, счётчики, удлинители, адаптеры, изолента, и многое другое).
- ЭПРА, ЭмПРА, ПРА, трансформаторы, стартеры и мн. другое
- Лампы
- Светильники промышленные, прожектора, уличные, люминесцентные,светодиодные (LED)
- Счетчики электроэнергии
- Крановое оборудование
- Инструмент, Знаки, Ограждения
- Батарейки, аккумуляторы
- Пускорегулирующая аппаратура Дроссели для МеталлоГалогенных, Натриевых, Ртутных ламп, ИЗУ, Моноблочные Эмпра, VS, SCHWABE HELLAS, Vossloh Schwabe, Стартеры, Дроссели, Изу, Конденсаторы, Патроны
Гарантии - вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям самых взыскательных пользователей. На наших складах в Санкт-Петербурге постоянно присутствует достаточный для оперативной работы товарный запас. Цены - эффективная работа с производителями (как отечественными, так и зарубежными) позволяет предлагать клиентам достаточно интересные цены.
Компания ГРАНД-ЭНЕРГО готова выступить надёжным поставщиком и интересным партнёром, помогая ВАМ эффективно и оперативно решать Ваши задачи.
Большое внимание мы уделяем запросам, потребностям и пожеланиям заказчиков.
В нашей компании действуют три основополагающих принципа работы:
- высокое качество всех товаров;
- разумная ценовая политика;
- внимательное отношение к каждому клиенту.
Мы делаем все возможное для того, чтобы наше сотрудничество было взаимовыгодным.
Одно из главных наших преимуществ и методов работы - идти навстречу своим постоянным и потенциальным клиентам!
Мы уверены что, сделав заказ у нас, в скором времени Вы сможете убедиться, что результаты нашей работы превзошли все даже самые смелые Ваши ожидания!
Мы обещаем, что можем, а делаем больше, чем обещаем!
Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ !!!!
(812)369-16-98
(812)369-17-57
(812)369-02-26
(812)715-54-00
(812)715-54-76
(812)715-54-84
(812)715-54-71
196066, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр, д.254
e-mail: grand-energo.spb@rambler.ru
info@grand-energo.ru
ICQ 218 072 833
Время работы офиса продаж: с 9.30 до 17.30 понедельник-пятница
Время работы склада: с 10.00 до 17.00 понедельник-пятница
Прием заказов на е-мейл, он-лайн заказ - КРУГЛОСУТОЧНО без выходных!!!