ООО «Импульс»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 7453096399Проверить компанию
Контакты:
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 7, оф. 3
+7(351)... Показать телефон
impuls@... Показать email
impuls7... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Импульс»
Добро пожаловать!
С 2003 года мы занимаемся комплексными поставками электротехнической продукции во все отрасли промышленности.
Мы поставляем электротехническую продукцию для промышленных, строительно-монтажных и жилищно-коммунальных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения.
Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.
Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.
Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество. Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Главное в своей работе мы считаем четкое выполнение договорных и финансовых обязательств перед нашими клиентами.
Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.
Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.
Сегодня наша компания предлагает следующие группы товаров:
- Кабельно-проводниковая продукция бытового и промышленного применения;
- Системы для прокладки кабельно-проводниковой продукции;
- Электролампы бытового и промышленного назначения;
- Светильники бытовые и промышленные;
- Низковольтное оборудование;
- Высоковольтное оборудование;
- Электроустановочные изделия;
- Электромонтажные изделия;
- Компрессорное оборудование;
- Щитовое оборудование;
- Электронагревательные приборы;
- Электродвигатели;
- Контрольно-измерительные приборы;
- Системы охранно-пожарной сигнализации;
- Инструмент для электромонтажа.
Компания «Импульс» поставляет продукцию производителей, качеству которых доверяют в России и за рубежом:
- СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- УФИМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД
- САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД
- ЕВРОАВТОМАТИКА
- СИБКАБЕЛЬ
- КАМКАБЕЛЬ
- КОЛЬЧУГИНО
- КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА
- ЭЛЕКТРОПРИБОР-ЭНЕРГО
- ABB
- LEGRAND
- OSRAM
- PHILIPS
- SCHNEIDER ELECTRIC
- DKC
- SIEMENS
- LUXEL
- EKF
- IEK
Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество.
Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.