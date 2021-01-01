Добро пожаловать!

Мы рады приветствовать Вас.



С 2003 года мы занимаемся комплексными поставками электротехнической продукции во все отрасли промышленности.







Мы поставляем электротехническую продукцию для промышленных, строительно-монтажных и жилищно-коммунальных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения.

Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.

Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.

Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество. Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Главное в своей работе мы считаем четкое выполнение договорных и финансовых обязательств перед нашими клиентами.

Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.

Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.





Сегодня наша компания предлагает следующие группы товаров:





Кабельно-проводниковая продукция бытового и промышленного применения;

Системы для прокладки кабельно-проводниковой продукции;

Электролампы бытового и промышленного назначения;

Светильники бытовые и промышленные;

Низковольтное оборудование;

Высоковольтное оборудование;

Электроустановочные изделия;

Электромонтажные изделия;

Компрессорное оборудование;

Щитовое оборудование;

Электронагревательные приборы;

Электродвигатели;

Контрольно-измерительные приборы;

Системы охранно-пожарной сигнализации;

Инструмент для электромонтажа.









Компания «Импульс» поставляет продукцию производителей, качеству которых доверяют в России и за рубежом:





СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УФИМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД

САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД

ЕВРОАВТОМАТИКА

СИБКАБЕЛЬ

КАМКАБЕЛЬ

КОЛЬЧУГИНО

КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА

ЭЛЕКТРОПРИБОР-ЭНЕРГО

ABB

LEGRAND

OSRAM

PHILIPS

SCHNEIDER ELECTRIC

DKC

SIEMENS

LUXEL

EKF

IEK









Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество.

Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.



