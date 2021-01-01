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    ООО «Импульс»

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    ИНН: 7453096399

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    Контакты:

    InsideP_2 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Володарского, д. 7, оф. 3

    InsideP_2 +7(351)... Показать телефон

    InsideP_2 impuls@... Показать email

    InsideP_2 impuls7... Показать сайт

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    ООО «Импульс»

    Добро пожаловать!

    Мы рады приветствовать Вас.

    С 2003 года мы занимаемся комплексными поставками электротехнической продукции во все отрасли промышленности.


    Мы поставляем электротехническую продукцию для промышленных, строительно-монтажных и жилищно-коммунальных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и здравоохранения.

    Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.

    Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.

    Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество. Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Главное в своей работе мы считаем четкое выполнение договорных и финансовых обязательств перед нашими клиентами.


    Гарантией качества продукции является наличие сертификатов, предоставленных заводами-изготовителями.

    Мы работаем под заказ, и, по желанию клиентов, готовы предоставить любое количество необходимой продукции. Для наших постоянных клиентов мы готовы предложить выгодные условия поставки: отсрочку платежа, специальные цены, доставку.


    Сегодня наша компания предлагает следующие группы товаров:


    • Кабельно-проводниковая продукция бытового и промышленного применения;
    • Системы для прокладки кабельно-проводниковой продукции;
    • Электролампы бытового и промышленного назначения;
    • Светильники бытовые и промышленные;
    • Низковольтное оборудование;
    • Высоковольтное оборудование;
    • Электроустановочные изделия;
    • Электромонтажные изделия;
    • Компрессорное оборудование;
    • Щитовое оборудование;
    • Электронагревательные приборы;
    • Электродвигатели;
    • Контрольно-измерительные приборы;
    • Системы охранно-пожарной сигнализации;
    • Инструмент для электромонтажа.

    Компания «Импульс» поставляет продукцию производителей, качеству которых доверяют в России и за рубежом:


    • СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    • УФИМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД
    • САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД
    • ЕВРОАВТОМАТИКА
    • СИБКАБЕЛЬ
    • КАМКАБЕЛЬ
    • КОЛЬЧУГИНО
    • КОНЦЕРН ЭНЕРГОМЕРА
    • ЭЛЕКТРОПРИБОР-ЭНЕРГО
    • ABB
    • LEGRAND
    • OSRAM
    • PHILIPS
    • SCHNEIDER ELECTRIC
    • DKC
    • SIEMENS
    • LUXEL
    • EKF
    • IEK

    Компания «Импульс» предлагает взаимовыгодное сотрудничество. 

    Наша компания обеспечит качество, оптимальные сроки поставки, доставку продукции во все регионы России, гибкую ценовую политику и индивидуальный подход к каждому клиенту.



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