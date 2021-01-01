Общество с ограниченной ответственностью «ИнТехно» создано в 2011 году как одно из предприятий группы инженерных компаний, осуществляющее проектирование и монтаж систем вентиляции, отопления, водопровода, водоотведения, кондиционирования, архитектурной подсветки, автоматизации, а так же мониторинг и оперативное управление инженерными системами.

Стратегическая цель компании — максимально удовлетворить пожелания своих Заказчиков, учитывая специфические требования каждого из них.

Главным принципом нашей компании является непрерывное развитие, направленное на повышение качества обслуживания с использованием эффективных наработок, современных технологий и материалов.

ООО «ИнТехно» имеет собственный проектный отдел и может осуществлять весь комплекс проектных работ в соответствии со всеми требованиями действующего законодательства в области проектирования, а также вести авторский и технический надзор объектов капитального строительства. Кроме того, специалисты компании могут проектировать уникальные и технически сложные объекты.

Отдел автоматизации инженерных систем компании выполняет полный цикл работ: от проектных изысканий, проектирования систем автоматизации, до ввода их в эксплуатацию и обслуживания.

Инженерно-технический состав компании — это специалисты с профильным высшим образованием, имеющие опыт работы 5 и более лет в строительной инженерии. Коллектив компании на сегодняшний день насчитывает 340 человек высококлассных специалистов и рабочих, что позволяет качественно и в срок выполнять работы по монтажу вентиляции, отопления, водопровода, водоотведения, кондиционирования, произвести полный комплекс пусконаладочных работ и обслуживания систем.

Наличие высококлассных рабочих позволяет качественно и в срок выполнять работы по монтажу систем вентиляции, отопления, водопровода, водоотведения, кондиционирования, произвести полный комплекс пусконаладочных работ и обслуживания систем.