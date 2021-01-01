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    ООО «Кабель СПБ»

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    ИНН: 7811624179

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    Контакты:

    InsideP_2 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер р, оф. 5

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    ООО «Кабель СПБ»

    Продажа кабельно-проводниковой продукции

    Наша компания «Кабель СПб» занимается поставкой кабельно-проводниковой продукции, электроизоляционными материалами, электротехнической и светотехнической продукцией, асбестовыми изделиями, а также резинотехническими материалами. По запросу после оплаты предоставляем сертификаты и паспорта к реализованной продукции.


                                                                                                                
    ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
             ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ БЕСПЛАТНО ИНОГОРОДНИМ

    КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
    ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ

    Компания «Кабель СПб» работает с клиентами по всей России. Благодаря быстрой обработке и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, ваш заказ будет доставлен в кратчайшие сроки. Наши менеджеры всегда рады помочь и ответить на любой интересующий вас вопрос.

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