ООО «Кабель СПБ»
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Контакты:
193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер р, оф. 5
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ООО «Кабель СПБ»
Продажа кабельно-проводниковой продукции
Наша компания «Кабель СПб» занимается поставкой кабельно-проводниковой продукции, электроизоляционными материалами, электротехнической и светотехнической продукцией, асбестовыми изделиями, а также резинотехническими материалами. По запросу после оплаты предоставляем сертификаты и паспорта к реализованной продукции.
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ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
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ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ БЕСПЛАТНО ИНОГОРОДНИМ
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КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
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ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ
Компания «Кабель СПб» работает с клиентами по всей России. Благодаря быстрой обработке и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, ваш заказ будет доставлен в кратчайшие сроки. Наши менеджеры всегда рады помочь и ответить на любой интересующий вас вопрос.