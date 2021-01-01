Продажа кабельно-проводниковой продукции





Наша компания «Кабель СПб» занимается поставкой кабельно-проводниковой продукции, электроизоляционными материалами, электротехнической и светотехнической продукцией, асбестовыми изделиями, а также резинотехническими материалами. По запросу после оплаты предоставляем сертификаты и паспорта к реализованной продукции.





ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА ДОСТАВКА ДО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ БЕСПЛАТНО ИНОГОРОДНИМ КОРОТКИЕ СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ

Компания «Кабель СПб» работает с клиентами по всей России. Благодаря быстрой обработке и сотрудничеству с ведущими транспортными компаниями, ваш заказ будет доставлен в кратчайшие сроки. Наши менеджеры всегда рады помочь и ответить на любой интересующий вас вопрос.

