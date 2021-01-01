ООО «Кабель ТК»
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Контакты:
125438, г. Москва, наб. Лихоборская, д. 7, строение 1, эт 2 пом. i ком 8-13
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ООО «Кабель ТК»
На российском рынке кабельной продукции наша компания является надежным поставщиком продукции ведущих европейских торговых домов и производителей кабельной продукции и аксессуаров, промышленных силовых разъемов и индустриальных соединителей. Мы продаем такие бренды как: Lappkabel, Helukabel, Belden, Faberkabel и другие.
Мы предлагаем любые импортные кабели и провода - качественную сертифицированную продукцию, выполненную с учетом передовых тенденций, инновационных технологий и разработок
- Инструментальные кабели RE-типа
- Огнестойкие и термостойкие кабели
- Сигнальные и гибкие контрольные кабели
- Силовые кабели
- Силиконовые кабели
- Телефонные кабели
- Кабели передачи данных
- Кабели монтажные
- Кабели для аэропортов
- Слаботочные кабели
- Специальные кабели
- Судовые кабели
- Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
- Электрооборудование
- Кабельные аксессуары и инструмент
- Гофрированная труба, аксессуары для крепежа кабеля
А также кабельную продукцию под собственным брендом:
- TK FLEXTRONIC YSLY JZ-OZ гибкий контрольный кабель VDE 7097
- TK FLEXTRONIC YSLY CY JZ-OZ гибкий контрольный кабель, медный экран VDE 7097
- TK FLEXTRONIC LiYCY (TP) кабель передачи данных, медный экран, витая пара DIN 47100
Наши основные принципы работы с клиентом:
- качественная и быстрая обработка запросов
- индивидуальная работа менеджера со своим заказчиком
- компетентные и квалифицированные консультации по всем интересующим вопросам, в том числе технические консультации
- широкий ассортимент в наличии
- оптимальное соотношение цена/качество
- система скидок и бонусов
- исчерпывающее информационное сопровождение.
В наличие на складе всегда: TK Flextronic, LiYCY, YSLY, SIHF, NYY-J, H07RN-F, H05RN-F, H07V-K, H05V-K, Olflex, Unitronic. Широкий выбор: аксессуары для монтажа кабеля, кабельные вводы, силовые разъемы, индустриальные соединители от Mennekes, РСЕ, Epic/Contact Connectors, Ceag, Brevetti Stendalto, Anaconda Sealtite, kabel.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Опыт работы на рынке кабельной продукции с 2000 года
- Гарантия качества и предоставление сертификатов
- Собственный логистический центр, включая складские помещения и погрузочную технику
- Комплектование сложных и крупных заказов в минимальные сроки
- Бесплатная доставка по Москве и области до 25км
- Минимизация бюджета заказа
- Гибкие цены и индивидуальные скидки под долгосрочные договора
- Профессиональные консультации технических специалистов по вопросам подбора, замены и применения кабеля
Подбор и поставка кабеля европейских производителей:
- по оригинальному названию и коду
- по техническим условиям и характеристикам
- по оригинальному бренду
Наша компания всегда открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества!