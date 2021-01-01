На российском рынке кабельной продукции наша компания является надежным поставщиком продукции ведущих европейских торговых домов и производителей кабельной продукции и аксессуаров, промышленных силовых разъемов и индустриальных соединителей. Мы продаем такие бренды как: Lappkabel, Helukabel, Belden, Faberkabel и другие.





Мы предлагаем любые импортные кабели и провода - качественную сертифицированную продукцию, выполненную с учетом передовых тенденций, инновационных технологий и разработок

Инструментальные кабели RE-типа

Огнестойкие и термостойкие кабели

Сигнальные и гибкие контрольные кабели

Силовые кабели

Силиконовые кабели

Телефонные кабели

Кабели передачи данных

Кабели монтажные

Кабели для аэропортов

Слаботочные кабели

Специальные кабели

Судовые кабели

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена

Электрооборудование

Кабельные аксессуары и инструмент

Гофрированная труба, аксессуары для крепежа кабеля





TK FLEXTRONIC YSLY JZ-OZ гибкий контрольный кабель VDE 7097

TK FLEXTRONIC YSLY CY JZ-OZ гибкий контрольный кабель, медный экран VDE 7097

TK FLEXTRONIC LiYCY (TP) кабель передачи данных, медный экран, витая пара DIN 47100





Наши основные принципы работы с клиентом:

качественная и быстрая обработка запросов

индивидуальная работа менеджера со своим заказчиком

компетентные и квалифицированные консультации по всем интересующим вопросам, в том числе технические консультации

широкий ассортимент в наличии

оптимальное соотношение цена/качество

система скидок и бонусов

исчерпывающее информационное сопровождение.

В наличие на складе всегда: TK Flextronic, LiYCY, YSLY, SIHF, NYY-J, H07RN-F, H05RN-F, H07V-K, H05V-K, Olflex, Unitronic. Широкий выбор: аксессуары для монтажа кабеля, кабельные вводы, силовые разъемы, индустриальные соединители от Mennekes, РСЕ, Epic/Contact Connectors, Ceag, Brevetti Stendalto, Anaconda Sealtite, kabel.





НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:





Опыт работы на рынке кабельной продукции с 2000 года

Гарантия качества и предоставление сертификатов

Собственный логистический центр, включая складские помещения и погрузочную технику

Комплектование сложных и крупных заказов в минимальные сроки

Бесплатная доставка по Москве и области до 25км

Минимизация бюджета заказа

Гибкие цены и индивидуальные скидки под долгосрочные договора

Профессиональные консультации технических специалистов по вопросам подбора, замены и применения кабеля





Подбор и поставка кабеля европейских производителей:

по оригинальному названию и коду

по техническим условиям и характеристикам

по оригинальному бренду









Наша компания всегда открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества!

