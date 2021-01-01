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    ООО «Кабель ТК»

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    ИНН: 7708702151

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    Контакты:

    InsideP_2 125438, г. Москва, наб. Лихоборская, д. 7, строение 1, эт 2 пом. i ком 8-13

    InsideP_2 +7 (915... Показать телефон

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    ООО «Кабель ТК»



    На российском рынке кабельной продукции наша компания является надежным поставщиком продукции ведущих европейских торговых домов и производителей кабельной продукции и аксессуаров, промышленных силовых разъемов и индустриальных соединителей. Мы продаем такие бренды как: Lappkabel, Helukabel, Belden, Faberkabel и другие.


    Мы предлагаем любые импортные кабели и провода - качественную сертифицированную продукцию, выполненную с учетом передовых тенденций, инновационных технологий и разработок
    • Инструментальные кабели RE-типа
    • Огнестойкие и термостойкие кабели
    • Сигнальные и гибкие контрольные кабели
    • Силовые кабели
    • Силиконовые кабели
    • Телефонные кабели
    • Кабели передачи данных
    • Кабели монтажные
    • Кабели для аэропортов
    • Слаботочные кабели
    • Специальные кабели
    • Судовые кабели
    • Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
    • Электрооборудование
    • Кабельные аксессуары и инструмент
    • Гофрированная труба, аксессуары для крепежа кабеля

    А также кабельную продукцию под собственным брендом:
    • TK FLEXTRONIC YSLY JZ-OZ гибкий контрольный кабель VDE 7097
    • TK FLEXTRONIC YSLY CY JZ-OZ гибкий контрольный кабель, медный экран VDE 7097
    • TK FLEXTRONIC LiYCY (TP) кабель передачи данных, медный экран, витая пара DIN 47100

    Наши основные принципы работы с клиентом:
    • качественная и быстрая обработка запросов
    • индивидуальная работа менеджера со своим заказчиком
    • компетентные и квалифицированные консультации по всем интересующим вопросам, в том числе технические консультации
    • широкий ассортимент в наличии
    • оптимальное соотношение цена/качество
    • система скидок и бонусов
    • исчерпывающее информационное сопровождение.

    В наличие на складе всегда: TK Flextronic, LiYCY, YSLY, SIHFNYY-JH07RN-FH05RN-F, H07V-K, H05V-K, Olflex, Unitronic. Широкий выбор: аксессуары для монтажа кабеля, кабельные вводы, силовые разъемы, индустриальные соединители от Mennekes, РСЕ, Epic/Contact Connectors, Ceag, Brevetti Stendalto, Anaconda Sealtite, kabel.


    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

    • Опыт работы на рынке кабельной продукции с 2000 года
    • Гарантия качества и предоставление сертификатов
    • Собственный логистический центр, включая складские помещения и погрузочную технику
    • Комплектование сложных и крупных заказов в минимальные сроки
    • Бесплатная доставка по Москве и области до 25км
    • Минимизация бюджета заказа
    • Гибкие цены и индивидуальные скидки под долгосрочные договора
    • Профессиональные консультации технических специалистов по вопросам подбора, замены и применения кабеля

    Подбор и поставка кабеля европейских производителей:

    • по оригинальному названию и коду
    • по техническим условиям и характеристикам
    • по оригинальному бренду


    Наша компания всегда открыта для диалога и взаимовыгодного сотрудничества!

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