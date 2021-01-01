Компания «Кабельные системы» поставляет кабельно-проводниковую и другую электротехническую продукцию с 2002 года.





На сегодняшний день:







Продажа кабеля с собственных складов из наличия 25 000 м2 складских площадей С нами сотрудничают строительно-монтажные компании по всей РФ 15 457 компаний уже купили у нас В нашем каталоге 500+ тыс различных маркоразмеров более 100 000 км кабеля из наличия Не нужно организовывать доставку кабеля - мы сделаем это за Вас Автопарк из 20 единиц техники Счет или коммерческое за считанные минуты 14 мин 20 сек - средняя скорость обработки заявки Максимально быстрый срок доставки кабеля в нужном городе 29 филиал-складов по всей России

Партнеры

На наших складах продукция более 50 ведущих заводов страны.





Клиенты

Строительно-монтажные организации всех уровней, для которых важен качественный и оперативный результат, выбирают нас для поставки кабеля на объекты различной сложности.



Филиалы-склады в регионах РФ



Наши складские площадки открыты в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Череповце, Архангельске, Курске, Белгороде, Воронеже, Красноярске, Новокузнецке, Томске, Перми, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Челябинске, Хабаровске, Казани, Уфе, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Мурманске.

Для покупки кабеля в вашем регионе отправьте сообщение или позвоните 8 (800) 555-88-72