ООО «Кабельные Системы»
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Контакты:
196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42, корпус 2, лит. А, офис 315
+7(812)... Показать телефон
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ООО «Кабельные Системы»
Компания «Кабельные системы» поставляет кабельно-проводниковую и другую электротехническую продукцию с 2002 года.
На сегодняшний день:
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Продажа кабеля с собственных складов из наличия
25 000 м2 складских площадей
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С нами сотрудничают строительно-монтажные компании по всей РФ
15 457 компаний уже купили у нас
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В нашем каталоге 500+ тыс различных маркоразмеров
более 100 000 км кабеля из наличия
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Не нужно организовывать доставку кабеля - мы сделаем это за Вас
Автопарк из 20 единиц техники
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Счет или коммерческое за считанные минуты
14 мин 20 сек - средняя скорость обработки заявки
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Максимально быстрый срок доставки кабеля в нужном городе
29 филиал-складов по всей России
Партнеры
На наших складах продукция более 50 ведущих заводов страны.
КлиентыСтроительно-монтажные организации всех уровней, для которых важен качественный и оперативный результат, выбирают нас для поставки кабеля на объекты различной сложности.
Филиалы-склады в регионах РФ
Наши складские площадки открыты в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Череповце, Архангельске, Курске, Белгороде, Воронеже, Красноярске, Новокузнецке, Томске, Перми, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Челябинске, Хабаровске, Казани, Уфе, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Мурманске.
Для покупки кабеля в вашем регионе отправьте сообщение или позвоните 8 (800) 555-88-72