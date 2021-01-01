    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    < Назад

    ООО «Кабельные Системы»

    Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»

    ИНН: 7810418423

    Проверить компанию

    Контакты:

    InsideP_2 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 42, корпус 2, лит. А, офис 315

    InsideP_2 +7(812)... Показать телефон

    InsideP_2 113@kab... Показать email

    InsideP_2 https:/... Показать сайт

    • О компании
    • Контакты

    ООО «Кабельные Системы»

    Компания «Кабельные системы» поставляет кабельно-проводниковую и другую электротехническую продукцию с 2002 года. 

    На сегодняшний день:

     Продажа кабеля с собственных складов из наличия     С нами сотрудничают строительно-монтажные компании по всей РФ      В нашем каталоге 500+ тыс различных маркоразмеров
         Продажа кабеля с собственных складов из наличия

    25 000 м2 складских площадей

    		     С нами сотрудничают строительно-монтажные компании по всей РФ

    15 457 компаний уже купили у нас

    		     В нашем каталоге 500+ тыс различных маркоразмеров

    более 100 000 км кабеля из наличия

      Не нужно организовывать доставку кабеля - мы сделаем это за Вас      Счет или коммерческое за считанные минуты      Максимально быстрый срок доставки кабеля в нужном городе
         Не нужно организовывать доставку кабеля - мы сделаем это за Вас

    Автопарк из 20 единиц техники

    		     Счет или коммерческое за считанные минуты

    14 мин 20 сек - средняя скорость обработки заявки

    		     Максимально быстрый срок доставки кабеля в нужном городе

    29 филиал-складов по всей России



    Партнеры

    На наших складах продукция более 50 ведущих заводов страны.


    Севкабель-Холдинг     УНКОМТЕХ      Алюр      Таткабель
         Рыбинсккабель      Кавказкабель      Белкаб      Москабельмет


    Клиенты

    Строительно-монтажные организации всех уровней, для которых важен качественный и оперативный результат, выбирают нас для поставки кабеля на объекты различной сложности.


                        
                 


    Филиалы-склады в регионах РФ

    Наши складские площадки открыты в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Череповце, Архангельске, Курске, Белгороде, Воронеже, Красноярске, Новокузнецке, Томске, Перми, Новосибирске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Челябинске, Хабаровске, Казани, Уфе, Саратове, Тюмени, Ульяновске, Мурманске.

    Для покупки кабеля в вашем регионе отправьте сообщение или позвоните 8 (800) 555-88-72



    < Назад