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    ООО «Кабельный завод «Цветлит»

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    ИНН: 1327034176

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    Контакты:

    InsideP_2 430006, Мордовия, г. Саранск, ш. Александровское, д. 22, кабинет 23

    InsideP_2 +7(834)... Показать телефон

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    ООО «Кабельный завод «Цветлит»

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    ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ» - это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы.

    На сегодняшний день ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» - одно из немногих предприятий в кабельной промышленности нашей страны, где имеется полный производственный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления кабельно-проводниковых изделий, часть из которых импортозамещающая.

    На ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» постоянно внедряются современные технологии производства, идёт освоение новых видов кабельно-проводниковых изделий, особое внимание уделяется безопасности и охране труда персонала.

    Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение практически во всех отраслях промышленности России.

    Основная номенклатура продукции ООО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ»:
    - провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИПнг-4);
    - кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией (ВВГ, ВВГнг(А)-LS, АВВГ, АВВГнг(А)-LS, NYM);
    - кабели силовые с низкой токсичностью продуктов горения (ВВГнг(А)-LSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx);
    - кабели и провода из термостойкого алюминиево-циркониевого сплава (АВВГнг(А)-Ас, АПВ-АС);
    - кабель гибкий с резиновой изоляцией и оболочкой (КГ, КГ-ХЛ);
    - кабель гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта (КГТП, КГТП-ХЛ);
    - провода установочные с поливинилхлоридной изоляцией (ПВ, ПуГВ, АПВ);
    - провода соединительные (ПВС);
    - кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (ППГнг(А)-HF);
    - провода пониженной пожарной опасности для электрических установок (ПуВнг(а)-LS, ПуГВнг(а)-LS, ПуВВнг(а)-LS, ПуГВВнг(а)-LS);
    - кабели пониженной пожарной опасности для электрических установок (КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS);
    - кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины (РвВнг(А)-LS, РвПнг(А)-HF);
    - провода неизолированные (А, Ас);
    - алюминиевая катанка диаметром от 9,5 до 19 мм (АКЛП-ПТ 5Е);
    - катанка из алюминиевого сплава (КАС).

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    СХЕМА ПРОЕЗДА

    Координаты ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" для навигатора 54.237750, 45.223630

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