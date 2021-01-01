ООО «КабельСтар»
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Контакты:
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 3, оф. а320
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ООО «КабельСтар»
Компания «КабельСтар» приглашает Вас к сотрудничеству!
Наша специализация - оптовые и мелкооптовые поставки кабельно-проводниковой продукции, кабеленесущих систем, электротехники и светотехники.
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СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЯ
|ЦЕНА
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НАЛИЧИЕ НА
СКЛАДЕ
|ДОСТАВКА
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КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ
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ПАРТНЕРСТВО С
ВЕДУЩИМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Собственное производство кабеля и провода, налаженные деловые связи с большинством поставщиков гарантируют вам получение взвешенного предложения по трем ключевым показателям: сроки, качество продукции, цена.
В нашем коллективе работают настоящие профессионалы своего дела, многие из которых в отрасли уже более 10 лет. Специалисты компании регулярно посещают обучающие семинары, проходят повышение квалификации. С Вами будет работать персональный менеджер, который лично заинтересован в том, чтобы вы оставались довольными сотрудничеством и уверенными в своем поставщике.
Посмотрите полный перечень поставляемых товаров в разделе «Каталог» нашего сайта. Если по каким-то причинам Вы не нашли в каталоге интересующую Вас продукцию, направьте заявку нашим менеджерам и они обязательно подберут ее для вас у наших поставщиков.
Приняв решение о сотрудничестве с нашей компанией, Вы сделаете правильный выбор, потому что остановитесь на поставщике, который обеспечит Вам максимальную гибкость и удобство в процессе работы.
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