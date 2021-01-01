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    ООО «КабельСтар»

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    ИНН: 7731443730

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    Контакты:

    InsideP_2 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, строение 3, оф. а320

    InsideP_2 +7(495)... Показать телефон

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    ООО «КабельСтар»

    Компания «КабельСтар» приглашает Вас к сотрудничеству!

    Наша специализация - оптовые и мелкооптовые поставки кабельно-проводниковой продукции, кабеленесущих систем, электротехники и светотехники.


                               Почему Вам выгодно приобретать кабельно-проводниковую продукцию в «КабельСтар»?


                                                                                                      
             СОБСТВЕННОЕ
    ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЯ     		            ЦЕНА           НАЛИЧИЕ НА       
                  СКЛАДЕ     		   ДОСТАВКА         КАЧЕСТВО
          ПРОДУКЦИИ     		     ПАРТНЕРСТВО С
             ВЕДУЩИМИ
     ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ




    Собственное производство кабеля и провода, налаженные деловые связи с большинством поставщиков гарантируют вам получение взвешенного предложения по трем ключевым показателям: сроки, качество продукции, цена. 

    В нашем коллективе работают настоящие профессионалы своего дела, многие из которых в отрасли уже более 10 лет. Специалисты компании регулярно посещают обучающие семинары, проходят повышение квалификации. С Вами будет работать персональный менеджер, который лично заинтересован в том, чтобы вы оставались довольными сотрудничеством и уверенными в своем поставщике. 

    Посмотрите полный перечень поставляемых товаров в разделе «Каталог» нашего сайта. Если по каким-то причинам Вы не нашли в каталоге интересующую Вас продукцию, направьте заявку нашим менеджерам и они обязательно подберут ее для вас у наших поставщиков. 

    Приняв решение о сотрудничестве с нашей компанией, Вы сделаете правильный выбор, потому что остановитесь на поставщике, который обеспечит Вам максимальную гибкость и удобство в процессе работы.


    ФОТО СКЛАДА

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