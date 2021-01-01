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    ООО «КабельСтройКомплект»

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    ИНН: 2463071919

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    Контакты:

    InsideP_2 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. зание 5, оф. 2-03

    InsideP_2 +7(391)... Показать телефон

    InsideP_2 ksk777@... Показать email

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    ООО «КабельСтройКомплект»


    Компания КабельСтройКомплект - является одним из лидеров на кабельном и электротехническом рынках. Компания основана в 2005 году.  
    За годы успешной деятельности мы накопили огромный опыт в работе с нашими Партнерами - потребителями кабельной и электротехнической продукции. Главный принцип работы КабельСтройКомплекта основан на следующей идее: продуктом деятельности Компании является качественная услуга по поставке кабельной и электротехнической продукции Потребителю. В своей работе мы ориентируемся на то, чтобы наши Партнеры, приобретая у нас товар, получали его по лучшей цене, в нужном ассортименте, в необходимые сроки, а самое главное – чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной.  

    Наши принципы работы основаны на гибкой ценовой, финансовой политике и индивидуальному подходу к каждому клиенту, что является залогом долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.
    Активно отслеживаем тенденции и изменения, происходящие на рынке кабельно-проводниковой продукции, участвуем в отраслевых выставках, расширяем ассортимент продукции.
    Оперативная информация о наличии складских остатков, обновляется ежедневно, её вы можете посмотреть в рубрике « ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ», что позволит Вам оперативно и в любое время суток получить информацию о наличии товара на складах

    Мы гарантируем финансовую и юридическую чистоту сделок на пути от производителя до потребителя.

      
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