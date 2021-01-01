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Компания КабельСтройКомплект - является одним из лидеров на кабельном и электротехническом рынках. Компания основана в 2005 году.
За годы успешной деятельности мы накопили огромный опыт в работе с нашими Партнерами - потребителями кабельной и электротехнической продукции. Главный принцип работы КабельСтройКомплекта основан на следующей идее: продуктом деятельности Компании является качественная услуга по поставке кабельной и электротехнической продукции Потребителю. В своей работе мы ориентируемся на то, чтобы наши Партнеры, приобретая у нас товар, получали его по лучшей цене, в нужном ассортименте, в необходимые сроки, а самое главное – чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной.
Наши принципы работы основаны на гибкой ценовой, финансовой политике и индивидуальному подходу к каждому клиенту, что является залогом долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.
Активно отслеживаем тенденции и изменения, происходящие на рынке кабельно-проводниковой продукции, участвуем в отраслевых выставках, расширяем ассортимент продукции.
Оперативная информация о наличии складских остатков, обновляется ежедневно, её вы можете посмотреть в рубрике « ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ», что позволит Вам оперативно и в любое время суток получить информацию о наличии товара на складах
Мы гарантируем финансовую и юридическую чистоту сделок на пути от производителя до потребителя.
ООО «КабельСтройКомплект»
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ИНН: 2463071919Проверить компанию
Контакты:
660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. зание 5, оф. 2-03
+7(391)... Показать телефон
ksk777@... Показать email
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- Контакты
ООО «КабельСтройКомплект»
Компания КабельСтройКомплект - является одним из лидеров на кабельном и электротехническом рынках. Компания основана в 2005 году.
За годы успешной деятельности мы накопили огромный опыт в работе с нашими Партнерами - потребителями кабельной и электротехнической продукции. Главный принцип работы КабельСтройКомплекта основан на следующей идее: продуктом деятельности Компании является качественная услуга по поставке кабельной и электротехнической продукции Потребителю. В своей работе мы ориентируемся на то, чтобы наши Партнеры, приобретая у нас товар, получали его по лучшей цене, в нужном ассортименте, в необходимые сроки, а самое главное – чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной.
Наши принципы работы основаны на гибкой ценовой, финансовой политике и индивидуальному подходу к каждому клиенту, что является залогом долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.
Активно отслеживаем тенденции и изменения, происходящие на рынке кабельно-проводниковой продукции, участвуем в отраслевых выставках, расширяем ассортимент продукции.
Оперативная информация о наличии складских остатков, обновляется ежедневно, её вы можете посмотреть в рубрике « ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ», что позволит Вам оперативно и в любое время суток получить информацию о наличии товара на складах
Мы гарантируем финансовую и юридическую чистоту сделок на пути от производителя до потребителя.
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