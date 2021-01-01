



Компания КабельСтройКомплект - является одним из лидеров на кабельном и электротехническом рынках. Компания основана в 2005 году.



За годы успешной деятельности мы накопили огромный опыт в работе с нашими Партнерами - потребителями кабельной и электротехнической продукции. Главный принцип работы КабельСтройКомплекта основан на следующей идее: продуктом деятельности Компании является качественная услуга по поставке кабельной и электротехнической продукции Потребителю. В своей работе мы ориентируемся на то, чтобы наши Партнеры, приобретая у нас товар, получали его по лучшей цене, в нужном ассортименте, в необходимые сроки, а самое главное – чтобы работа с нами была комфортной и продуктивной.





Наши принципы работы основаны на гибкой ценовой, финансовой политике и индивидуальному подходу к каждому клиенту, что является залогом долгосрочных партнерских отношений с заказчиками.

Активно отслеживаем тенденции и изменения, происходящие на рынке кабельно-проводниковой продукции, участвуем в отраслевых выставках, расширяем ассортимент продукции.

Оперативная информация о наличии складских остатков, обновляется ежедневно, её вы можете посмотреть в рубрике « ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ», что позволит Вам оперативно и в любое время суток получить информацию о наличии товара на складах



