РОССИЙСКИЙ ПОСТАВЩИК ООО "КАБЕЛЬТРАНССЕРВИС"

Компания «КабельТрансСервис» специализируется на комплексных оптовых поставках электротехнической продукции и пожарного оборудования во все регионы России. Ваши заказы будут укомплектованы в кратчайшие сроки.

Наша компания работает со строительными и монтажными организациями, промышленными предприятиями, магазинами и торговыми компаниями. Благодаря многолетнему опыту и комплексному подходу наша Компания предлагает не только широкий ассортимент электротоваров и пожарного оборудования, но и ряд дополнительных сервисов.

Обширная номенклатура предлагаемой продукции позволяет на 100% закрыть потребность заказчика.

С нами работать удобнее, чем Вам кажется!







Вы получаете: низкие цены на кабельно-проводниковую продукцию и бесплатную доставку.







Вы сэкономите: Ваше время и деньги.







Вы оградите себя: от возможной потери и повреждений вашей продукции, что зачастую получается обращаясь к сторонним транспортным компаниям.





Мы рассматриваем сервис, как желание облегчить жизнь нашим клиентам!







