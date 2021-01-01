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    ООО «КабельТрансСервис»

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    ИНН: 1328012070

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    Контакты:

    InsideP_2 430030, Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, кв. 303/1

    InsideP_2 +7(800)... Показать телефон

    InsideP_2 info@kt... Показать email

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    ООО «КабельТрансСервис»

    РОССИЙСКИЙ ПОСТАВЩИК ООО "КАБЕЛЬТРАНССЕРВИС"

    Компания «КабельТрансСервис» специализируется на комплексных оптовых поставках электротехнической продукции и пожарного оборудования во все регионы России. Ваши заказы будут укомплектованы в кратчайшие сроки.

    Наша компания работает со строительными и монтажными организациями, промышленными предприятиями, магазинами и торговыми компаниями. Благодаря многолетнему опыту и комплексному подходу наша Компания предлагает не только широкий ассортимент электротоваров и пожарного оборудования, но и ряд дополнительных сервисов.

    Обширная номенклатура предлагаемой продукции позволяет на 100% закрыть потребность заказчика.

    С нами работать удобнее, чем Вам кажется!



    		   Вы получаете: низкие цены на кабельно-проводниковую продукцию и бесплатную доставку.


    		Вы сэкономите: Ваше время и деньги.


    		Вы оградите себя: от возможной потери и повреждений вашей продукции, что зачастую получается обращаясь к сторонним транспортным компаниям.

    Мы рассматриваем сервис, как желание облегчить жизнь нашим клиентам!



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