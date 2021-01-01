ООО «КабельТрансСервис»
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ИНН: 1328012070Проверить компанию
Контакты:
430030, Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 13, кв. 303/1
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ООО «КабельТрансСервис»
РОССИЙСКИЙ ПОСТАВЩИК ООО "КАБЕЛЬТРАНССЕРВИС"
Компания «КабельТрансСервис» специализируется на комплексных оптовых поставках электротехнической продукции и пожарного оборудования во все регионы России. Ваши заказы будут укомплектованы в кратчайшие сроки.
Наша компания работает со строительными и монтажными организациями, промышленными предприятиями, магазинами и торговыми компаниями. Благодаря многолетнему опыту и комплексному подходу наша Компания предлагает не только широкий ассортимент электротоваров и пожарного оборудования, но и ряд дополнительных сервисов.
Обширная номенклатура предлагаемой продукции позволяет на 100% закрыть потребность заказчика.
С нами работать удобнее, чем Вам кажется!
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Вы получаете: низкие цены на кабельно-проводниковую продукцию и бесплатную доставку.
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Вы сэкономите: Ваше время и деньги.
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Вы оградите себя: от возможной потери и повреждений вашей продукции, что зачастую получается обращаясь к сторонним транспортным компаниям.
Мы рассматриваем сервис, как желание облегчить жизнь нашим клиентам!