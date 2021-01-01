ООО «Кама»
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ИНН: 2311252879Проверить компанию
Контакты:
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Автомобильная, д. 11, оф. 7
+7(861)... Показать телефон
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ООО «Кама»
Продажа оптического и силового кабеля, и
сопутствующих компонентов по адекватным
ценам на Юге России
Мы работаем с ведущими кабельными заводами Российской Федерации.
На нашем складе всегда в наличии более 1000 километров кабеля различного назначения.
Мы гарантируем самые оптимальные ценовые предложения в ЮФО.
Наши партнеры
Уже более 15 лет наши специалисты работают в сфере поставок телекоммуникационного оборудования.
За это время мы накопили огромный опыт во взаимодействии с производителями материалов и компонентов связи.
Наше оборудование работает во многих уголках ЮФО и России, в том числе на объектах Олимпиады в Сочи 2014 года, на Крымском мосту, в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону.
Мы снабжали строительство стадионов Чемпионата Мира по Футболу-2018 и являемся действующими поставщиками ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Тандер», а так же их подразделений.