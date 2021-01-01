



Продажа оптического и силового кабеля, и

сопутствующих компонентов по адекватным

ценам на Юге России







Мы работаем с ведущими кабельными заводами Российской Федерации.

На нашем складе всегда в наличии более 1000 километров кабеля различного назначения.

Мы гарантируем самые оптимальные ценовые предложения в ЮФО.





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О компании





Уже более 15 лет наши специалисты работают в сфере поставок телекоммуникационного оборудования.

За это время мы накопили огромный опыт во взаимодействии с производителями материалов и компонентов связи.

Наше оборудование работает во многих уголках ЮФО и России, в том числе на объектах Олимпиады в Сочи 2014 года, на Крымском мосту, в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону.

Мы снабжали строительство стадионов Чемпионата Мира по Футболу-2018 и являемся действующими поставщиками ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Тандер», а так же их подразделений.