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    ООО «Кама»

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    ИНН: 2311252879

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    Контакты:

    InsideP_2 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Автомобильная, д. 11, оф. 7

    InsideP_2 +7(861)... Показать телефон

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    • Контакты

    ООО «Кама»

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    Продажа оптического и силового кабеля, и 

    сопутствующих компонентов по адекватным 

    ценам на Юге России

    Мы работаем с ведущими кабельными заводами Российской Федерации. 
    На нашем складе всегда в наличии более 1000 километров кабеля различного назначения. 
    Мы гарантируем самые оптимальные ценовые предложения в ЮФО.


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    О компании

    Уже более 15 лет наши специалисты работают в сфере поставок телекоммуникационного оборудования.
    За это время мы накопили огромный опыт во взаимодействии с производителями материалов и компонентов связи. 
    Наше оборудование работает во многих уголках ЮФО и России, в том числе на объектах Олимпиады в Сочи 2014 года, на Крымском мосту, в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону. 
    Мы снабжали строительство стадионов Чемпионата Мира по Футболу-2018 и являемся действующими поставщиками ПАО «Ростелеком» и ЗАО «Тандер», а так же их подразделений.








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