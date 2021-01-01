На протяжении многих лет Казанская Кабельная Компания имеет устойчивую репутацию в энергетическом секторе Поволжского федерального округа

как надежный партнер в поставке кабельно-проводниковой, электротехнической, электроизоляционной продукции!

Все вопросы по оптимизации логистики, выбору лучшего производителя мы берем на себя!.



Наши специалисты помогут Вам выбрать кабель и провод различного сечения и напряжения,

с негорючей изоляцией, с пониженным дымовыделением, самонесущий изолированный провод СИП, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.