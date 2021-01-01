ООО «Казанская Кабельная Компания»
Сообщите, что нашли информацию на сайте «Кабель.Онлайн»
ИНН: 1644057865Проверить компанию
Контакты:
422060, Татарстан, р-н Сабинский, пгт. Богатые сабы, ул. Заводская, д. 19, пом. 1000, этаж/каб 2/36
+7(843)... Показать телефон
info@ka... Показать email
http://... Показать сайт
- О компании
- Контакты
ООО «Казанская Кабельная Компания»
На протяжении многих лет Казанская Кабельная Компания имеет устойчивую репутацию в энергетическом секторе Поволжского федерального округа
как надежный партнер в поставке кабельно-проводниковой, электротехнической, электроизоляционной продукции!
Все вопросы по оптимизации логистики, выбору лучшего производителя мы берем на себя!.
|
Наши специалисты помогут Вам выбрать кабель и провод различного сечения и напряжения,
с негорючей изоляцией, с пониженным дымовыделением, самонесущий изолированный провод СИП, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.