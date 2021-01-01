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    ООО «Казанская Кабельная Компания»

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    ИНН: 1644057865

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    Контакты:

    InsideP_2 422060, Татарстан, р-н Сабинский, пгт. Богатые сабы, ул. Заводская, д. 19, пом. 1000, этаж/каб 2/36

    InsideP_2 +7(843)... Показать телефон

    InsideP_2 info@ka... Показать email

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    ООО «Казанская Кабельная Компания»

    ООО «Казанская Кабельная Компания»

    На протяжении многих лет Казанская Кабельная Компания имеет устойчивую репутацию в энергетическом секторе Поволжского федерального округа 

    как надежный партнер в поставке кабельно-проводниковой, электротехнической, электроизоляционной продукции! 

    Все вопросы по оптимизации логистики, выбору лучшего производителя мы берем на себя!.  

      
    Каталог продукции

    Наши специалисты помогут Вам выбрать кабель и провод различного сечения и напряжения, 

    с негорючей изоляцией, с пониженным дымовыделением, самонесущий изолированный провод СИП, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. 

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