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    ООО «Кэсла»

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    ИНН: 2723206656

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    Контакты:

    InsideP_2 г Хабаровск, ул Краснореченская, д 90, Литер А

    InsideP_2 +7(421)... Показать телефон

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    ООО «Кэсла»

    КЭСЛА


    ООО «КЭСЛА» - успешно развивающаяся компания. Основной вид деятельности – это реализация кабельно – проводниковой продукции, светодиодного освещения и высоковольтного оборудования. Сотрудники компании имеют огромный опыт работы в области комплексных поставок. Компания зарекомендовала себя как надежный поставщик на рынке всего Дальнего Востока. Преимущества компании ООО «КЭСЛА»: Широкий ассортимент продукции в наличии и под заказ Удобная система заказов Быстрая обработка заявок Вежливый и технически грамотный персонал Доставка точно в срок Высокое качество продукции ООО «КЭСЛА» поддерживает высокий уровень сервиса. Партнерами компании являются строительные и электромонтажные организации, промышленные предприятия различных отраслей, предприятия инфраструктуры, торговли, ЖКХ, городские электрические сети, а также Вы - наши уважаемые покупатели! ООО «КЭСЛА» - Ваш правильный выбор!

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