«Псковский кабельный центр» - это компания с 15-летним опытом федеральных и международных поставок кабельной, электротехнической, светотехнической продукции российских и зарубежных производителей. Кабельный Центр - это отличный сервис, неотъемлемыми чертами которого являются оперативность обслуживания и наличие постоянно обновляющегося ассортимента. Офис и склад компании находятся на одной территории, это сокращает время на оформление документов и получение продукции, а также минимизирует транспортные расходы. Кабельный центр также осуществляет доставку товара до клиента не только в черте города и по области, но и за ее пределами. У нас Вы можете сделать заказ или купить со склада кабель, провод, электроаппаратуру, светильники, лампы по отличным ценам.