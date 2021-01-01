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    ООО КФ «Псковский кабельный центр»

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    ИНН: 6027119678

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    Контакты:

    InsideP_2 180004, Псковская область, г. Псков, ул. Рельсовая, д. 1 а

    InsideP_2 +7(8112... Показать телефон

    InsideP_2 zov@psk... Показать email

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    ООО КФ «Псковский кабельный центр»

    «Псковский кабельный центр» - это компания с 15-летним опытом федеральных и международных поставок кабельной, электротехнической, светотехнической продукции российских и зарубежных производителей. Кабельный Центр - это отличный сервис, неотъемлемыми чертами которого являются оперативность обслуживания и наличие постоянно обновляющегося ассортимента. Офис и склад компании находятся на одной территории, это сокращает время на оформление документов и получение продукции, а также минимизирует транспортные расходы. Кабельный центр также осуществляет доставку товара до клиента не только в черте города и по области, но и за ее пределами. У нас Вы можете сделать заказ или купить со склада кабель, провод, электроаппаратуру, светильники, лампы по отличным ценам.
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